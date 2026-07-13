Μαλάκι Μαγνησίας: 88χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στη θάλασσα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την τελευταία της πνοή άφησε μια 88χρονη σήμερα, Δευτέρα στο Μαλάκι Μαγνησίας και ενώ βρισκόταν στη θάλασσα και έκανε μπάνιο. Η ηλικιωμένη έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της.

Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό που έσπευσε στο σημείο και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για παθολογικά αίτια.