Μαλάκι Μαγνησίας: 88χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στη θάλασσα

Την τελευταία της πνοή άφησε μια 88χρονη σήμερα, Δευτέρα στο Μαλάκι Μαγνησίας και ενώ βρισκόταν στη θάλασσα και έκανε μπάνιο. Η ηλικιωμένη έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της.
Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό που έσπευσε στο σημείο και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για παθολογικά αίτια.