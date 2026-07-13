Μαλάκι Μαγνησίας: 88χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στη θάλασσα

Μια 88χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σήμερα Δευτέρα το πρωί στη θάλασσα στο Μαλάκι Μαγνησίας, αφού έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ το Λιμεναρχείο Βόλου διενεργεί προανάκριση και αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής

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Ασθενοφόρο, ΕΚΑΒ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την τελευταία της πνοή άφησε μια 88χρονη σήμερα Δευτέρα το πρωί στο Μαλάκι Μαγνησίας, ενώ βρισκόταν στη θάλασσα και έκανε μπάνιο, χάνοντας ξαφνικά τις αισθήσεις της.
  • Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
  • Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου διενεργεί προανάκριση και παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για παθολογικά αίτια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την τελευταία της πνοή άφησε μια 88χρονη σήμερα, Δευτέρα στο Μαλάκι Μαγνησίας και ενώ βρισκόταν στη θάλασσα και έκανε μπάνιο. Η ηλικιωμένη έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της.

Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό που έσπευσε στο σημείο και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για παθολογικά αίτια.

 

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