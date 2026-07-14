Εμπρηστική επίθεση στη Marfin: Δέχτηκε να εκδοθεί στην Ελλάδα η 46χρονη και επιστρέφει μέσα στις επόμενες 10 ημέρες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin, αποδέχθηκε το αίτημα των ελληνικών Αρχών για την έκδοσή της στην Ελλάδα.

Η κατηγορούμενη παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τρίτης σε δικαστήριο του Λονδίνου, όπου δήλωσε κατηγορηματικά ότι συναινεί στην έκδοσή της. Παράλληλα, υπέγραψε σχετική επιστολή, με την οποία δεσμεύεται ως προς την απόφασή της και δεν μπορεί να ανακαλέσει τη συναίνεσή της.

Ο Βρετανός δικαστής ανέφερε ότι το αίτημα των ελληνικών Αρχών αναμένεται να εκτελεστεί εντός δέκα ημερών, εκτός εάν προκύψει καθυστέρηση στις διαδικασίες από την ελληνική πλευρά.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να μεταφερθεί στην Ελλάδα, η 46χρονη θα παραμείνει υπό κράτηση στη Βρετανία.

Πώς οι Αρχές έφτασαν στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων

H δικογραφία του ανθρωποκτονιών περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια πώς οι αρχές έφτασαν στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.

Ψηφιακό υλικό, φωτογραφίες και βίντεο συνθέτουν το παζλ της έρευνας. Οι ειδικοί συγκρίνουν κάθε λεπτομέρεια: πρόσωπα, ρουχισμό και προσωπικά αντικείμενα για να ταυτοποιήσουν και άλλα πρόσωπα που βρίσκονται στο κάδρο από την ομάδα των 12.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται δεκάδες μαρτυρικές καταθέσεις που έχουν κομβικό ρόλο στην έρευνα καθώς περιγράφουν τον ρόλο κάθε υπόπτου στην φονική επίθεση στην τράπεζα.

Ολοκληρώθηκε η απολογία των δύο συλληφθέντων – Εν αναμονή της απόφασης ανακριτή και εισαγγελέα

Ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης, τόσο οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων για τον εμπρησμό της Marfin, όσο και η διάσκεψη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα.

Είμαστε επομένως σε αναμονή για το ποια θα είναι η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, αν δηλαδή θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι ή αν ενδεχομένως θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Πρώτος το κατώφλι της 3ης τακτικής ανακρίτριας πέρασε ο 42χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε το τζάμι της τράπεζας εκείνη την ημέρα.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος παρέμεινε δύο ώρες στο ανακριτικό γραφείο.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο δεύτερος 42χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, φέρεται να έδινε οδηγίες εκείνη την ημέρα, παρέμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας για περίπου μιάμιση ώρα.

Και οι δύο κατηγορούμενοι πριν ξεκινήσουν τις απολογίες τους, μέσω των συνηγόρων τους παρέδωσαν έναν απολογητικό υπόμνημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνούνται την κατηγορία ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τα επεισόδια εκείνης της ημέρας που οδήγησαν στην τραγωδία της Marfin.

Οι δικηγόροι τους ήδη από χθες αμφισβητούν την αξιοπιστία των στοιχείων που συνέλεξε το ελληνικό FBI.