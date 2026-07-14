Ημέρα της Βαστίλης: Το «κύκνειο άσμα» του Μακρόν στην… XXL παρέλαση στο Παρίσι – Το μήνυμα ισχύος για την «ευρωπαϊκή αφύπνιση»

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Με μια εντυπωσιακή επίδειξη στρατιωτικής ισχύος και βαθύτατα πολιτικά μηνύματα ολοκληρώθηκε στο Παρίσι η παραδοσιακή παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης. Η φετινή 14η Ιουλίου είχε έντονα φορτισμένο χαρακτήρα, καθώς αποτέλεσε τη δέκατη και τελευταία εθνική επέτειο υπό την προεδρία του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος διανύει το τελικό έτος της θητείας του.

Με κεντρικό θέμα τη «Στρατηγική Αφύπνιση της Ευρώπης», η διοργάνωση συμβόλισε τον στρατηγικό επανεξοπλισμό της Γαλλίας, ενώ ηχηρή ήταν η παρουσία των Ευρωπαίων ηγετών, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για την αναδυόμενη ισχύ της ηπείρου.

Αμέσως πριν την έναρξη της εκδηλώσεως, ο Γάλλος Πρόεδρος στράφηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιλέγοντας αρχικά να στείλει ένα εξαιρετικά λιτό μήνυμα: «Αγαπητοί συμπατριώτες μου, Καλή εθνική εορτή!».

Mes chers compatriotes,

Bonne fête nationale ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2026



Στο τέλος, ο Μακρόν εξέφρασε -ενδεχομένως μέσω της ομάδας του, αφού εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στις εξέδρες των επισήμων- τις θερμές ευχαριστίες του έθνους προς τους Γάλλους πυροσβέστες, οι οποίοι συμμετείχαν στην παρέλαση ενώ την ίδια ώρα δίνουν μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη χώρα.

«Μια ιδιαίτερη σκέψη για όλους τους πυροσβέστες μας και τις υπηρεσίες διάσωσης που μάχονται σήμερα απέναντι στις πυρκαγιές. Η ευγνωμοσύνη του έθνους», έγραψε χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα Χ.

Une pensée particulière à tous nos pompiers et forces de secours qui luttent ce jour face aux incendies. La reconnaissance de la Nation. pic.twitter.com/JUXnU5rnWk — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2026

Η άφιξη του Μακρόν και η επιθεώρηση των στρατευμάτων

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν επίσημα γύρω στις 11:00 το πρωί, όταν η προεδρική αυτοκινητοπομπή αναχώρησε από το Μέγαρο των Ηλυσίων. Επιβαίνοντας σε στρατιωτικό όχημα διοίκησης, ο Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποίησε τον γύρο της Place de l’Étoile και κατήλθε τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων επιθεωρώντας τα παρατεταγμένα στρατεύματα.

Bastille Day Parade live from the world’s most beautiful avenue: the Champs-Élysées 🇫🇷 pic.twitter.com/5EyG4gB0h5 — France Safety Travel (@francesafetytra) July 14, 2026



Μισή ώρα αργότερα, ο Γάλλος Πρόεδρος προσήλθε στην εξέδρα των επισήμων.

Αφού χαιρέτισε τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, την υπουργό Άμυνας Κατρίν Βοτρέν και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, έλαβε τη θέση του δίπλα στην Πρώτη Κυρία, Μπριζίτ Μακρόν, και τους ηγέτες 37 ξένων κρατών και διεθνών οργανισμών, υπό τους ήχους της «Μασσαλιώτιδας».

Το μήνυμα από το διάστημα

Μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της ημέρας ήρθε από τροχιά 400 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη. Η Γαλλίδα αστροναύτης Σοφί Αντενό, μιλώντας μέσω του δικτύου France 2 από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, έστειλε το δικό της μήνυμα ενότητας.

«Αυτή είναι μια ημέρα κατά την οποία ενωνόμαστε για να γιορτάσουμε τη Δημοκρατία, τις αξίες της και όλους εκείνους που την υπηρετούν. Από το διάστημα, νιώθω ακόμη πιο βαθιά όλα όσα μας συνδέουν. Είναι κάτι περισσότερο από μια απλή γιορτή, είναι μια ισχυρή στιγμή για να ζωντανέψουμε την κοινή μας υπόσχεση: Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη».

🇫🇷 “Un jour où on se rassemble pour célébrer la République” : Sophie Adenot envoie un message aux Français depuis la Station spatiale internationale (ISS)#14Juillet #fetenationale pic.twitter.com/HtXrEYHBjT — franceinfo (@franceinfo) July 14, 2026

Εντυπωσιακό εναέριο σόου στους ουρανούς του Παρισιού

Στις 11:35, ο παρισινός ουρανός «σκίστηκε» από τα εννέα αεροσκάφη Alphajets του ακροβατικού σμήνους Patrouille de France, τα οποία σχημάτισαν τα τρία χρώματα της γαλλικής σημαίας.

Δίπλα τους πέταξαν δύο Mirage 2000B, με Γάλλους πιλότους και Ουκρανούς συγκυβερνήτες που εκπαιδεύτηκαν στη Γαλλία.

🇫🇷 De retour de sa mission américaine, la @PAFofficiel retrouve les Champs-Élysées. À ses côtés, deux Mirage 2000B pilotés par des équipages franco-ukrainiens. L’opération #14Juillet est lancée. pic.twitter.com/fdNDyRFZt9 — Armée de l’Air et de l’Espace (@Armee_de_lair) July 14, 2026



Το εναέριο μέρος ήταν χωρισμένο σε εξειδικευμένα τμήματα.

Στο πρώτο μέρος, σχεδόν 40 μαχητικά αεροσκάφη τύπου Rafale και Mirage, μαζί με στρατηγικά αεροσκάφη μεταφοράς και ανεφοδιασμού (MRTT) και συμμαχικά μαχητικά, επιδείκνυσαν την ικανότητα άμεσης επέμβασης στην πρώτη γραμμή.

Το τέταρτο μέρος ήταν αφιερωμένο στο Πολεμικό Ναυτικό, με 12 Rafale Marine και ένα αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης E-2C Hawkeye να σχηματίζουν μια εντυπωσιακή «ιπτάμενη άγκυρα».

Στο έβδομο, η Αεροπορία και η Διαστημική Υπηρεσία έκλεισαν το σόου με ένα μεταγωγικό A400M και δύο ελικόπτερα Caracal των ειδικών δυνάμεων.

La Patrouille de France ouvre le défilé du 14 juillet ➡️️ Suivez la parade en direct sur #Europe1 pic.twitter.com/zjDCkk8LB3 — Europe 1 (@Europe1) July 14, 2026

Η παρέλαση της «Συμμαχίας των Προθύμων» και η συγκίνηση Ζελένσκι

Η παρέλαση των πεζοπόρων τμημάτων άνοιξε στις 11:45 με ένα ισχυρό γεωπολιτικό στίγμα: τη διέλευση περίπου 500 στρατιωτών από τη «Συμμαχία των Προθύμων» (συμπεριλαμβανομένων δυνάμεων από Δανία, Κροατία, Λετονία, Καναδ, Γερμανία, Βέλγιο κ.α).

🇫🇷 Les militaires représentant les 35 pays de la coalition des volontaires ouvrent la marche de ce défilé du 14-Juillet#14Juillet #fetenationale pic.twitter.com/u9bxH1XJjf — franceinfo (@franceinfo) July 14, 2026



Αυτή η ευρωπαϊκή -κατά κύριο λόγο- συμμαχία έχει δεσμευτεί για τη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας, σχεδιάζοντας ακόμη και την ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο μετά από μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός.

Αμέσως μετά, παρέλασαν 25 στρατιώτες της Ουκρανικής Προεδρικής Φρουράς.

Καθώς απέδιδαν τιμές, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρακολουθούσε εμφανώς συγκινημένος από την εξέδρα των επισήμων.

Από τις Στρατιωτικές Σχολές στη Λεγεώνα των Ξένων

Η ροή της παρέλασης συνεχίστηκε με την ανάδειξη της γαλλικής στρατιωτικής παράδοσης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας της χώρας.

11:58 – Στρατιωτικές Σχολές: Η παρέλαση άνοιξε με την ιστορική École Polytechnique (έτος ίδρυσης 1794) και ακολούθησαν η Ακαδημία της Εθνικής Χωροφυλακής και η Σχολή του Σεν-Σιρ.

Following them, “X” or L’École Polytechnique which forms the scientific and engineering military elite of the Nation. “Pour la patrie, les sciences et la gloire” pic.twitter.com/EvDxO3rlo6 — Leo Caesaris (@leo_caesaris) July 14, 2026

12:20 – Πεζικό και Τεθωρακισμένα: Παρέλασαν το 1ο και 2ο Σύνταγμα Πεζικού της Προεδρικής Φρουράς, καθώς και η περίφημη 2η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία («Ταξιαρχία του Πολέμου»), διάδοχος της μεραρχίας του Στρατηγού Λεκλέρκ που απελευθέρωσε το Παρίσι το 1944.

🇫🇷 Après le défilé des écoles militaires, c’est au tour des 1er et 2e régiments d’infanterie de la Garde républicaine de parader sur les Champs-Élysées. #14Juillet #fetenationale pic.twitter.com/5rZorE41ym — franceinfo (@franceinfo) July 14, 2026

Πυροσβεστικό Σώμα: Για πρώτη φορά, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Παρισιού παρέλασε μαζί με το Τάγμα Ναυτικών Πυροσβεστών της Μασσαλίας. Οι τελευταίοι είχαν κληθεί εκτάκτως για να συνδράμουν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στο δάσος του Φονταινεμπλό από τις 12 Ιουλίου.

🔴 EN DIRECT

14-Juillet: la brigade de sapeurs-pompiers de Paris conclut le défilé dédié à l’armée de Terrehttps://t.co/L8z0DnUcg4 pic.twitter.com/nRRIx2NEe7 — BFM (@BFMTV) July 14, 2026

Έφεδροι : Για πρώτη φορά συμμετείχαν 107 έφεδροι των Γαλλικών Σιδηροδρόμων (SNCF) και 107 έφεδροι από κορυφαίες αεροναυπηγικές και αμυντικές εταιρείες (Airbus, MBDA, ArianeGroup).

: Για πρώτη φορά συμμετείχαν 107 έφεδροι των Γαλλικών Σιδηροδρόμων (SNCF) και 107 έφεδροι από κορυφαίες αεροναυπηγικές και αμυντικές εταιρείες (Airbus, MBDA, ArianeGroup). Λεγεώνα των Ξένων: Οι 39 γενειοφόροι σκαπανείς με τις δερμάτινες ποδιές και τους πελέκεις στους ώμους έκλεψαν τις εντυπώσεις με το χαρακτηριστικό βραδύ βήμα τους, συνοδευόμενοι από την 57μελή μπάντα τους.

The Pioneers of the Foreign Legion, with their slower pace, iconic beards, and exotic instruments https://t.co/6etcjWpCNX pic.twitter.com/uRHQeXgJso — Leo Caesaris (@leo_caesaris) July 14, 2026

Το παραδοσιακό χάκα και η αλλαγή στα μηχανοκίνητα

Πριν από την επίσημη έναρξη, οι στρατιώτες των υπερπόντιων εδαφών του 11ου Συντάγματος Πεζικού Πεζοναυτών (Δυνάμεις Ειρηνικού) καθήλωσαν το κοινό εκτελώντας ένα παραδοσιακό πολυνησιακό χάκα στην Place de l’Étoile.

🇫🇷 Les ultramarins du 11e régiment d’infanterie de marine font un haka devant l’Arc de Triomphe#14Juillet #fetenationale pic.twitter.com/Mm6pfnywjV — franceinfo (@franceinfo) July 14, 2026



Στο μηχανοκίνητο μέρος, η μεγάλη είδηση ήταν η πλήρης αλλαγή της εμφάνισης των γαλλικών οχημάτων. Ο στρατός εγκατέλειψε το κλασικό μοτίβο παραλλαγής (πράσινο-μαύρο-καφέ) για χάρη ενός ενιαίου γήινου καφέ χρώματος («terre de France»).

14-Juillet: le défilé motorisé débute avec les premiers blindés des forces spéciales Terre pic.twitter.com/VPuZLovBrC — BFM (@BFMTV) July 14, 2026



Η επιλογή αυτή έγινε για λόγους αυξημένης διακριτικότητας, καθώς το νέο χρώμα εντοπίζεται δυσκολύτερα τόσο με γυμνό μάτι όσο και από συσκευές υπερύθρων ή θερμικές κάμερες.

Στη συνέχεια, μια «ορδή» θωρακισμένων οχημάτων τύπου «Griffon» των Ειδικών Δυνάμεων κατέκλυσε τη λεωφόρο, ακολουθούμενη από το Σύνταγμα Ιππικού της Προεδρικής Φρουράς με 193 ίππους.

The Pioneers of the Foreign Legion, with their slower pace, iconic beards, and exotic instruments https://t.co/6etcjWpCNX pic.twitter.com/uRHQeXgJso — Leo Caesaris (@leo_caesaris) July 14, 2026

Καλλιτεχνικό φινάλε για τα 400 χρόνια του Στόλου

Το τελικό δρώμενο ήταν αφιερωμένο στα 400 χρόνια του γαλλικού στόλου. Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, μαζί με το συγκρότημα «Lann-Bihouέ bagad», γέμισε τα Ηλύσια Πεδία με ήχους γκάιντας και σχημάτισε τον αριθμό «400».

🔴 EN DIRECT

14-Juillet: un tableau final pour célébrer les 400 ans de la Marine nationalehttps://t.co/Sp3C4RELVx pic.twitter.com/RUF14PiAnW — BFM (@BFMTV) July 14, 2026



Αμέσως μετά, ξεδιπλώθηκε η γαλλική σημαία, ενώ οι ναυτικές δυνάμεις έψαλαν τη «Μασσαλιώτιδα» μπροστά από την προεδρική εξέδρα.

La Marseillaise pour conclure le dernier défilé du 14-Juillet d’Emmanuel Macron pic.twitter.com/9IQmoluoac — BFM (@BFMTV) July 14, 2026

Η στρατηγική Μακρόν και το βουλγαρικό «ρήγμα»

Η επιλογή του Μακρόν να περιβάλει την τελευταία του παρέλαση αποκλειστικά με Ευρωπαίους ηγέτες (Στάρμερ, Μερτς, Τουσκ, Φρεντέρικσεν, Μητσοτάκης κ.ά.) αντανακλά την εξέλιξη της σκέψης του μέσα σε μια δεκαετία.

Το 2017, ο νεοεκλεγείς τότε Πρόεδρος της Γαλλίας προσπαθούσε να εντυπωσιάσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ βάζοντας τη στρατιωτική μπάντα να παίξει Daft Punk.

Cuando una banda militar tocó un medley de los Daft Punk para Macron y Trump en el Día de la Bastilla. Al presidente francés solo le faltó levantarse a bailar. Vídeo completo aquí: https://t.co/ZSPNxpvdwt pic.twitter.com/lqoqoO3n7D — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) February 22, 2021



Δέκα χρόνια μετά, οι ΗΠΑ απουσίαζαν από τους εορτασμούς της Ημέρας της Βαστίλης, με διπλωματικές πηγές να διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχει ρήξη με την Ουάσινγκτον, αλλά ότι επρόκειτο για μια συνειδητή επιλογή ανάδειξης του αμιγώς ευρωπαϊκού χαρακτήρα της άμυνας.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε στο franceinfo ότι η Ευρώπη «αναλαμβάνει πλέον την ευθύνη για τη δική της ασφάλεια», συμπληρώνοντας ότι «αν θέλουμε ειρήνη, πρέπει να αποτρέψουμε κάθε απειλή».

Παράλληλα, ο αμυντικός προϋπολογισμός της Γαλλίας διπλασιάστηκε κατά τη θητεία Μακρόν, με τον νέο νόμο στρατιωτικού προγραμματισμού να προβλέπει 436 δισ. ευρώ για την περίοδο 2024-2030.

«Η δέσμευση εκπληρώθηκε, τα γεγονότα είναι εδώ και η ιστορία θα κρίνει», τόνισε ο Γάλλος Πρόεδρος.

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή ενότητα δέχθηκε ένα σημαντικό πλήγμα στο παρασκήνιο. Ο φιλικά προσκείμενος στη Μόσχα πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, χρησιμοποίησε τη χθεσινή συνεδρίαση στο Παρίσι για να ανακοινώσει την αποχώρηση της χώρας του από τη «Συμμαχία των Προθύμων».

«Δεν συμμετέχουμε σε έναν συνασπισμό που επιμένει στη συνέχιση της οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία», δήλωσε ξεκάθαρα, ζητώντας διπλωματική λύση και αποκατάσταση των πρακτικών σχέσεων με τη Ρωσία για τη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η κίνηση αυτή απέδειξε ότι ο δρόμος προς την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία παραμένει γεμάτος προκλήσεις.