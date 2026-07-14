Ζωνιανά: «Μας περικύκλωσαν 7-8 άτομα και μας έσπασαν το αυτοκίνητο» – Η μαρτυρία του τεχνικού της ΔΕΔΔΗΕ για την επίθεση που δέχτηκαν

Σπασμένα τζάμια στο υπηρεσιακό όχημα, εκφοβισμός και αφαίρεση ενός laptop είναι το αποτέλεσμα του επεισοδίου που σημειώθηκε χθες (13/6/2026) στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου όταν κάτοικοι έδιωξαν το συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ που πήγε στο χωριό για εργασίες αναβάθμισης μετρητών ρεύματος.

Ένας από τους τεχνικούς που δέχτηκαν τον εκφοβισμό μίλησε στην ΕΡΤ Χανίων, για το τι συνέβη.

«Ήμασταν δύο άτομα, δεν είχαμε εικόνα τι θα συνέβαινε. Ήταν κατά τις 10.00 το πρωί μέσα στο χωριό, μας την έπεσαν τρία-τέσσερα αγροτικά περίπου 7-8 άτομα. Ο ένας κρατούσε μία κατσούνα, μας πήραν το tablet το υπηρεσιακό, μαζί και τον παλιό μετρητή, ότι είχα αλλάξει τον παλιό μετρητή και είχα βάλει τον καινούριο. Μας έλεγαν σηκωθείτε φύγετε από δω, μπήκαμε στο αμάξι να φύγουμε, μας σπάσανε τα τζάμια, ο ένας από αυτούς μάλλον κόπηκε γιατί το αυτοκίνητο είχε αίματα εξωτερικά δεν ήταν δικά μας τα αίματα. Το θέμα από πλευράς μας θεωρείται λήξαν. Τον συνάδελφό μου, όπως χτύπησε ο άλλος με την κατσούνα πάνω στο tablet, τον χτύπησε κατά λάθος στο χέρι. Θεωρώ ότι δεν τον έκανε εσκεμμένα, δεν ήθελε να τον χτυπήσει, ήθελε να χτυπήσει το tablet για να το πάρει.

Ήταν μια ομάδα 7-8-10 ατόμων από 25-35 χρόνων. Η αλήθεια είναι ότι δεν έπαιρναν από λόγια, δεν μπορούσες να συνεννοηθείς μαζί τους και μας έλεγαν συνέχεια να φύγουμε, όπως και κάναμε. Δεν άκουγαν, δεν καταλάβαιναν τι τους λέγαμε. Δεν επικοινωνήσαμε με την αστυνομία, ενημερώσαμε την εταιρία μας. Εμείς δεν είχαμε καμία σχέση με τις διακοπές ρεύματος που είχαν προγραμματίσει. Απ’ ότι καταλάβαμε είχαν θυμώσει για τις διακοπές ρεύματος οπότε μας βρήκαν μόνους μας, απροστάτευτους χωρίς αστυνομία και τα έβαλαν μαζί μας».

Η Ένωση Τεχνικών Ρεθύμνου, με ανακοίνωση της, καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στα Ζωνιανά κατά τη διάρκεια εργασιών αντικατάστασης μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας από συνεργείο εργολάβου του ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο της εγκατάστασης ψηφιακών μετρητών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, εργαζόμενοι του συνεργείου δέχθηκαν απειλές και εκφοβισμό, ενώ προκλήθηκαν φθορές στα οχήματα του εργολάβου. Τέτοιες ενέργειες είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συναδέλφους του εργολάβου του ΔΕΔΔΗΕ και σε όλους τους εργαζόμενους που καθημερινά επιτελούν το έργο τους με ευθύνη και επαγγελματισμό. Καλούμε τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία όλων των εργαζομένων και την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών τους. Η προστασία της ζωής, της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη».