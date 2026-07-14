Νέα αιματοχυσία στη Γάζα: Ισραηλινές επιθέσεις με δέκα νεκρούς – Ανάμεσά τους ένα 10χρονο αγόρι

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Νέος κύκλος αίματος στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς τουλάχιστον εννέα Παλαιστίνιοι –ανάμεσά τους και ένα 10χρονο παιδί– καθώς και ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας της Χαμάς έχασαν σήμερα τη ζωή τους από ισραηλινά πυρά, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών υγειονομικών αρχών και της αστυνομίας.

Οι θάνατοί τους έρχονται να προστεθούν στους 1.100 και πλέον Παλαιστίνιους που έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία του Οκτωβρίου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους του θύλακα.

Η εκεχειρία έπαυσε τις σφοδρές συγκρούσεις αλλά δεν σταμάτησε τη σποραδική βία. Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από μαχητές στη Γάζα την ίδια περίοδο.

Οι σημερινές επιθέσεις σε Ράφα, Τζαμπάλια και Χαν Γιούνις

Σύμφωνα με υγειονομικούς, ο 10χρονος Μουατάζ Αμπού Σάαρ δέχθηκε ισραηλινά πυρά νωρίτερα σήμερα στη Ράφα, στη νότια Γάζα.

Στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα του θύλακα, ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε φυλάκιο της αστυνομίας, η οποία τελεί υπό την ηγεσία της Χαμάς, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους, ανάμεσά τους μία έγκυο, ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με υγειονομικούς και αξιωματικούς της αστυνομίας.

Το υπό την ηγεσία της Χαμάς υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε σε ανακοίνωση ότι στους νεκρούς περιλαμβάνεται ο αρχηγός της αστυνομικής δύναμης της Τζαμπάλια, Μοχαμάντ Μαρουάν Σάλεμ καθώς και άλλοι αξιωματικοί.

Στη Χαν Γιούνις, ισραηλινή αεροπορική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε 36χρονο άνδρα και προκάλεσε τον τραυματισμό τριών ανθρώπων, σύμφωνα με υγειονομικούς.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε άμεσα σχόλιο για τα περιστατικά στη Ράφα και την Τζαμπάλια.

Στο στόχαστρο οι δυνάμεις ασφαλείας της Χαμάς

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις κατά μελών των δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς και αστυνομικών φυλακίων, με δεκάδες εξ αυτών να έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Το Ισραήλ θέλει η Χαμάς να εκχωρήσει τον έλεγχο της Γάζας και να αφοπλιστεί και ενώ η οργάνωση δήλωσε ότι είναι έτοιμη να παραχωρήσει την εξουσία, συνεχίζει να αντιτίθεται στο αίτημα να καταθέσει τα όπλα.

Το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

Το τελευταίο περιστατικό βίας συνέβη ενώ ηγέτες της Χαμάς επισκέφθηκαν το Κάιρο για περαιτέρω συνομιλίες για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανικού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Οι συζητήσεις περιλαμβάνουν τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις συνομιλίες, που προσέθεσαν ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος προς την επίτευξη ευρείας συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η Χαμάς δηλώνει ότι οι παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ είναι βασικό εμπόδιο στην εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου του Τραμπ.

Ανθρωπιστική κρίση

Σχεδόν το σύνολο των 2 εκατ. κατοίκων της Γάζας, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν εκτοπιστεί αρκετές φορές, ζουν τώρα σε μια στενή λωρίδα γης κατά μήκος της ακτής, κυρίως σε αυτοσχέδιες σκηνές ή κατεστραμμένα κτίρια, υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς σκότωσαν 1.200 ανθρώπους στη διάρκεια της επίθεσής τους στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τον απολογισμό της ισραηλινής πλευράς.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας έχει δηλώσει ότι περισσότεροι από 73.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί έκτοτε στον θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ