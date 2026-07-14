Αλέξανδρος Κοψιάλης: «Αυτή την στιγμή κάποιος που βοήθησες…» – Η φράση που αναδημοσίευσε στο Instagram

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, αναδημοσίευσε σε story του μια φράση με την οποία ταυτίστηκε. Η φράση αφορά την περίπτωση όπου κάποιος που έχεις βοηθήσει, εκφράζεται αρνητικά για σένα σε άλλους.

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Lifestyle

Αλέξανδρος Κοψιάλης
Φωτογραφία: Instagram/alexandros_kopsialis
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, ένας από τους πιο επιτυχημένους δημιουργούς περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράζεται διάφορες στιγμές της καθημερινότητάς του με τους πάνω από ένα εκατομμύριο ακολούθους του στο Instagram.
  • Σε πρόσφατο story του στο Instagram, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης κοινοποίησε μία φράση που διάβασε σε ανάρτηση άλλου και ταυτίστηκε.
  • Συγκεκριμένα, η φράση που τον προβλημάτισε ήταν: «Αυτή την στιγμή κάποιος που βοήθησες λέει σε κάποιους άλλους πόσο κακός είσαι…».

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Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους δημιουργούς περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από το προφίλ του στο Instagram, μοιράζεται διάφορες στιγμές της καθημερινότητάς του, ανεβάζει κάποια πιο κωμικά βίντεο, προωθεί προϊόντα, δίνει δώρα, αλλά και μοιράζεται σκέψεις του με τους ακολούθους του, οι οποίοι είναι πάνω από ένα εκατομμύριο.

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Σε story που έκανε στο προφίλ του στο Instagram πριν από λίγες ώρες, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης κοινοποίησε μία φράση που διάβασε σε ανάρτηση άλλου και ταυτίστηκε.

Συγκεκριμένα, ο δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε: «Αυτή την στιγμή κάποιος που βοήθησες λέει σε κάποιους άλλους πόσο κακός είσαι…». 

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Ακόμα, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης ανέφερε: «Το είδα σε ένα story και ταυτίστηκα… Εσείς;». 

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