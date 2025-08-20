Αλέξανδρος Κοψιάλης: Το «θαλάσσιο κυνηγητό» με τα γουρουνάκια στην Άτοκο – «Λογικά δεν φοβήθηκα»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αλέξανδρος Κοψιάλης
Φωτογραφία: Instagram/alexandros_kopsialis

Viral έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες τα γουρουνάκια που ζουν στην Άτοκο, τα οποία κολυμπούν με τον κόσμο που επισκέπτεται τις ακτές της νησίδας. Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης συνάντησε χθες (19/8) με την παρέα του τα γλυκά τετράποδα, όμως κατέληξε να παίζει «θαλάσσιο κυνηγητό» μαζί τους.

Το πρωί της Τρίτης, ο επιτυχημένος δημιουργός περιεχομένου αποκάλυψε με Instagram stories του, πως πήγαινε να δει από κοντά τα διάσημα γουρουνάκια και ανέφερε ότι είχε πάρει και φρούτα μαζί του για να τα ταΐσει.

«Πάμε να βρούμε κάτι γουρουνάκια. Ελπίζω να φτάσουμε. Σχεδόν φτάσαμε… Έχω πάρει και φρούτα μαζί για να τα ταΐσουμε», είχε γράψει.

Αλέξανδρος Κοψιάλης

Αλέξανδρος Κοψιάλης

Μάλιστα, λίγες ώρες αργότερα σε βίντεο που ανέβασε στην ίδια πλατφόρμα, τον βλέπουμε να δίνει στα γλυκά τετράποδα να φάνε από τα καλούδια που είχε πάρει.

Η κίνηση όμως αυτή, φαίνεται πως δεν λειτούργησε ιδιαίτερα υπέρ του, καθώς όταν μπήκε στο νερό για να κολυμπήσει, οι δύο νέοι φίλοι που έκανε τον ακολουθούσαν, σε μία προσπάθειά τους να πάρουν από τον Αλέξανδρο Κοψιάλη επιπλέον φαγητό.

Ο γνωστός influencer δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο από το «θαλάσσιο κυνηγητό» που έπαιξε με τα διάσημα τετράποδα, ενώ  “έντυσε” την ανάρτησή του με την θεματική μουσική του επιτυχημένου παιδικού «Πέππα: Το γουρουνάκι», αντιμετωπίζοντας με αυτό τον τρόπο με χιούμορ το περιστατικό.

Στη λεζάντα του TikTok του, ο δημιουργός περιεχομένου έγραψε: «Λογικά δεν φοβήθηκα».

@alexandros.kopsialis #kopsialis #atokos #pigsoftiktok ♬ Theme Music From Peppa Pig – Peppa Pig

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε κολοκύθια τακτικά;

Ο σύζυγος της την κατηγορούσε για απιστία, τελικά ήταν σύμπτωμα όγκου στον εγκέφαλο – Πώς οδηγήθηκε στη διάγνωση ο 55χρονος...

Έλεγχοι σε influencers: Αλγόριθμοι και τεχνητή νοημοσύνη τα «δίχτυα» για αδήλωτα εισοδήματα

ΗΠΑ: Προσθέτουν άλλες 407 κατηγορίες προϊόντων στη λίστα δασμών χάλυβα και αλουμινίου

Αυτός είναι ο λόγος που ο Βλαντίμιρ Πούτιν περπατάει πάντα με το ένα χέρι «κολλημένο»

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα αγόρι σε ένα ενυδρείο σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:15 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Fipster: Δημιούργησε την ελληνική εκδοχή του trend της Hailey Bieber – Με χωριάτικη στο τζακούζι

Τέλη Μαΐου η Hailey Bieber είχε ανεβάσει ένα βίντεό της στο TikTok, στο οποίο έτρωγε σούσι φορ...
07:44 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Super Κική: Ο ήχος που την τρόμαξε μέσα στο βράδυ – «Έβγαλα βίντεο γιατί φοβόμουν να γυρίσω να δω»

Η Super Κική στη διάρκεια της ημέρας συνηθίζει να ανεβάζει διάφορα Instagram stories, μέσα από...
04:40 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Μαντόνα: Γιόρτασε τα 67α γενέθλια της στην Ιταλία με τον 29χρονο σύντροφό της και τις κόρες της

Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλιά της στην Ιταλία, έχοντας στο πλευρό της τον 29χρονο σύντροφ...
04:25 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Αργύρης Πανταζάρας: Φωτογράφισε τη σύζυγό του Σίσσυ Τουμάση, χωρίς μαγιό

Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση περνούν τις καλοκαιρινές τους στιγμές στη Μαγνησία, μ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο