Αλέξανδρος Κοψιάλης: Το «θαλάσσιο κυνηγητό» με τα γουρουνάκια στην Άτοκο – «Λογικά δεν φοβήθηκα»

Viral έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες τα γουρουνάκια που ζουν στην Άτοκο, τα οποία κολυμπούν με τον κόσμο που επισκέπτεται τις ακτές της νησίδας. Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης συνάντησε χθες (19/8) με την παρέα του τα γλυκά τετράποδα, όμως κατέληξε να παίζει «θαλάσσιο κυνηγητό» μαζί τους.

Το πρωί της Τρίτης, ο επιτυχημένος δημιουργός περιεχομένου αποκάλυψε με Instagram stories του, πως πήγαινε να δει από κοντά τα διάσημα γουρουνάκια και ανέφερε ότι είχε πάρει και φρούτα μαζί του για να τα ταΐσει.

«Πάμε να βρούμε κάτι γουρουνάκια. Ελπίζω να φτάσουμε. Σχεδόν φτάσαμε… Έχω πάρει και φρούτα μαζί για να τα ταΐσουμε», είχε γράψει.

Μάλιστα, λίγες ώρες αργότερα σε βίντεο που ανέβασε στην ίδια πλατφόρμα, τον βλέπουμε να δίνει στα γλυκά τετράποδα να φάνε από τα καλούδια που είχε πάρει.

Η κίνηση όμως αυτή, φαίνεται πως δεν λειτούργησε ιδιαίτερα υπέρ του, καθώς όταν μπήκε στο νερό για να κολυμπήσει, οι δύο νέοι φίλοι που έκανε τον ακολουθούσαν, σε μία προσπάθειά τους να πάρουν από τον Αλέξανδρο Κοψιάλη επιπλέον φαγητό.

Ο γνωστός influencer δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο από το «θαλάσσιο κυνηγητό» που έπαιξε με τα διάσημα τετράποδα, ενώ “έντυσε” την ανάρτησή του με την θεματική μουσική του επιτυχημένου παιδικού «Πέππα: Το γουρουνάκι», αντιμετωπίζοντας με αυτό τον τρόπο με χιούμορ το περιστατικό.

Στη λεζάντα του TikTok του, ο δημιουργός περιεχομένου έγραψε: «Λογικά δεν φοβήθηκα».