Μαντόνα: Γιόρτασε τα 67α γενέθλια της στην Ιταλία με τον 29χρονο σύντροφό της και τις κόρες της

Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλιά της στην Ιταλία, έχοντας στο πλευρό της τον 29χρονο σύντροφό της, Ακίμ Μόρις, αλλά και τις κόρες της, Μέρσι και Λούρδη. Η «βασίλισσα της ποπ» επέλεξε τη Σιένα για να πραγματοποιήσει ένα όνειρο ζωής: να παρακολουθήσει από κοντά τον ιστορικό ιππικό αγώνα Palio di Siena, που διεξάγεται κάθε χρόνο στις 16 Αυγούστου από το 1482.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας τη συγκίνησή της. «Το όνειρό μου εδώ και πολλά χρόνια ήταν να παρακολουθήσω τον ιππικό αγώνα Palio στη Σιένα, που γίνεται στα γενέθλιά μου, 16 Αυγούστου, από το 1482», έγραψε στη λεζάντα. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον ενθουσιασμό, την αγωνία και τη μεγαλοπρέπεια!! Ένα πραγματικά ιερό τελετουργικό, να βλέπεις χιλιάδες ανθρώπους να σιωπούν πριν ξεκινήσει ο αγώνας! Ο ίδιος ο αγώνας δεν περιγράφεται». Η ανάρτησή της ολοκληρώθηκε με τη δική της ευχή: «Χρόνια μου πολλά… Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα».

Στο βίντεο φάνηκε η οικογένεια της Μαντόνα να χορεύει με τους ντόπιους, να παρακολουθεί τον αγώνα και να απολαμβάνει το σόου πυροτεχνημάτων. Άλλες εικόνες την έδειχναν να ψωνίζει αντίκες, την κόρη της να παίζει πιάνο και την οικογένεια να περνά στιγμές στην ιταλική εξοχή.

Η βραδιά των γενεθλίων της ολοκληρώθηκε με τη Μαντόνα να σβήνει μια ροζ τούρτα, διακοσμημένη με τον χαρακτήρα Labubu από τη συλλογή The Monsters και τη φράση: «Χαρούμενα γενέθλια Madudu». Η ίδια διάλεξε έναν ημιδιάφανο κορσέ με λεπτομέρειες και σατέν πανωφόρι για να ολοκληρώσει την εμφάνισή της.