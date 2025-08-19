Πέλλα: Νεκρός 30χρονος που έπεσε από τρακτέρ – Συνελήφθησαν ο 40χρονος οδηγός και ο ιδιοκτήτης του οχήματος 

Την τελευταία του πνοή άφησε το μεσημέρι της Δευτέρας ένας 30χρονος αλλοδαπός, σε κοινοτική οδό στην περιοχή του Παλαίφυτου Πέλλας.

Ο άνδρας έπεσε από το τρακτέρ που οδηγούσε 40χρονος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο 40χρονος αλλοδαπός, οδηγός του γεωργικού ελκυστήρα συνελήφθη, ενώ από τις αστυνομικές αρχές συνελήφθη και 31χρονος ημεδαπός, ιδιοκτήτης του οχήματος, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας.