Μεντβέντεφ: Ο αντιρωσικός πολεμοχαρής Συνασπισμός των Προθύμων απέτυχε να υπερισχύσει του Τραμπ

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε σήμερα ότι είναι σαφές πως κατά την αμερικανορωσική σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του ήθελαν ειλικρινά να επιτύχουν μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ δήλωσε πως η ατμόσφαιρα στη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ ήταν «πολύ καλή».

«Ήταν σαφές ότι ο επικεφαλής των Ηνωμένων Πολιτειών και η ομάδα του, κατά πρώτον, θέλουν ειλικρινά να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα που θα είναι μακροπρόθεσμο, βιώσιμο, αξιόπιστο», δήλωσε ο Λαβρόφ στον τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 24.

Ο Λαβρόφ συνέκρινε την εποικοδομητική, όπως είπε, θέση των ΗΠΑ με εκείνη της Ευρώπης, μερικοί από τους ηγέτες της οποίας πήραν μέρος χθες, Δευτέρα, στην έκτακτη σύνοδο κορυφής στο Λευκό Οίκο με τον Τραμπ και τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν για την Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ δήλωσε πως «οι Ευρωπαίοι επέμεναν διαρκώς μόνο σε μια κατάπαυση του πυρός και πως έπειτα απ’ αυτή θα εξακολουθούσαν να προμηθεύουν όπλα στην Ουκρανία».

Εξάλλου ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε ότι οι Eυρωπαίοι ηγέτες απέτυχαν να υπερισχύσουν του Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας όμως ότι δεν είναι σαφές πώς θα παρουσιάσει ο Ζελένσκι το εδαφικό ζήτημα και το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας.

«Ο αντιρωσικός πολεμοχαρής Συνασπισμός των Προθύμων απέτυχε να υπερισχύσει του Τραμπ στο γήπεδο αυτού του τελευταίου», έγραψε σήμερα ο Μεντβέντεφ στα αγγλικά στο X.

«Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και τον κολάκεψε».

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε πως το ζήτημα είναι «τι θα τραγουδήσει» ο Ζελένσκι «σχετικά με τις εγγυήσεις και τα εδάφη όταν επιστρέψει στην πατρίδα του, μόλις φορέσει και πάλι την πράσινη στρατιωτική στολή του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ