Σουηδία: Βίντεο από τη μετακίνηση ιστορικής εκκλησίας σε πλατφόρμα – «Μοναδικό γεγονός στην παγκόσμια ιστορία»

Enikos Newsroom

διεθνή

Φωτογραφία: Reuters

Η εντυπωσιακή εκκλησία από κόκκινο ξύλο της Κιρούνα, στη βόρεια Σουηδία, ξεκίνησε σήμερα να μετακινείται προς ένα νέο σημείο, ένα συμβολικό στάδιο στη μετακίνηση ολόκληρης της πόλης προκειμένου να επιτραπεί η επέκταση του μεγαλύτερου ορυχείου της Ευρώπης.

Η Κιρούνα, που θεωρείται ένα από τα ωραιότερα κτίρια της Σουηδίας, είναι μια λουθηρανική εκκλησία που κατασκευάστηκε το 1912 και ζυγίζει 672 τόνους.

Τοποθετήθηκε σε μια τηλεκατευθυνόμενη, ρυμουλκούμενη πλατφόρμα και μετακινείται πολύ αργά: 500 μέτρα την ώρα.


Το ταξίδι της ευλόγησε ο επίσκοπος Όσα Νίστρομ και η ιερέας Λένα Τιάρνμπεργκ.

Η εκκλησία αναμένεται να φτάσει στον προορισμό της, 5 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που βρισκόταν ως τώρα, αύριο Τετάρτη υπό το βλέμμα περισσότερων από 10.000 ανθρώπων επιπλέον των 18.000 κατοίκων της πόλης που έχουν συγκεντρωθεί πίσω από τα κιγκλιδώματα ασφαλείας.


Ανάμεσά τους θα βρεθεί και ο βασιλιάς Καρλ ΙΣT’ Γκούσταβ.

Η σουηδική τηλεόραση θα μεταδώσει απευθείας όλη τη μετακίνηση με τριάντα κάμερες που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος της διαδρομής.


Όλο το κέντρο της πόλης Κιρούνα μετακινείται λόγω της επέκτασης του τεράστιου μεταλλωρυχείου της εταιρείας LKAB. Καθώς οι εργασίες εξόρυξης επεκτείνονται όλο και πιο βαθιά -αυτή τη στιγμή η εταιρεία εξορύσσει σε βάρος 1.365 μέτρων- η σταθερότητα του εδάφους κάτω από την πόλη έχει μειωθεί, αυξάνοντας τον κίνδυνο κατάρρευσης σε κάποιες περιοχές. Ήδη οι κάτοικοι έχουν παρατηρήσει ρωγμές σε σπίτια και δρόμους.

Η μετακίνηση του κέντρου της Κιρούνα ξεκίνησε το 2004 και αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον ως το 2035. Το νέο κέντρο της πόλης εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2022.


Το κόστος της μετακίνησης της εκκλησίας, που εκτιμάται στα 44,8 εκατ. ευρώ, έχει αναλάβει η LKAB.

H επιβλητική εκκλησία, σχεδιασμένη από τον Σουηδό αρχιτέκτονα Γκούσταβ Βίκμαν, συνδυάζει διάφορες αρχιτεκτονικές επιρροές και περιλαμβάνει μοτίβα εμπνευσμένα από τους Σάμι, τους ιθαγενείς της περιοχής, που κοσμούν τα στασίδια.

Στο νεογοτθικό εξωτερικό της ξεχωρίζουν οι κεκλιμένες στέγες, ενώ σε κάθε πλευρά της εκκλησίας υπάρχουν παράθυρα. Στο εσωτερικό της υπάρχουν στοιχεία ρομαντισμού καθώς και ένα εικονοστάσιο ζωγραφισμένο από τον πρίγκιπα Ευγένιο της Σουηδίας (1865-1947) που εικονίζει ένα τοπίο με παστέλ χρώματα εμπνευσμένο από τα ταξίδια του στην Τοσκάνη και τη νοτιοδυτική Σουηδία.

Η εκκλησία είναι ένα από τα 23 μνημεία που έχουν ήδη μετακινηθεί στην Κιρούνα, με την LKAB να χαρακτηρίζει τη μετακίνηση αυτή «μοναδικό γεγονός στην παγκόσμια ιστορία».


Και άλλα μεγαλύτερα, πιο βαριά αντικείμενα έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν, αλλά συνήθως μέσω λιμανιών ή βιομηχανικών περιοχών, όχι μέσα από μικρές πόλεις.

Οι δρόμοι της Κιρούνα διαπλατύνθηκαν από τα εννέα στα 24 μέτρα ώστε η μετακίνηση να γίνει ομαλά, μια διαδικασία που διήρκεσε έναν χρόνο, σύμφωνα με την LKAB.

Το έδαφος γύρω από την αρχική τοποθεσία της εκκλησίας έχει σκαφτεί, επιτρέποντας την εγκατάσταση μεγάλων δοκών κάτω από το κτίριο για την ανύψωσή του και στη συνέχεια την τοποθέτηση της ρυμουλκούμενης πλατφόρμας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

