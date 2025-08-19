Σάλος με influencer: Έβαλε μικρό παιδί να «καπνίσει» ηλεκτρονικό τσιγάρο σε βίντεο – «Αναλαμβάνω την ευθύνη»

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει οργή στα social media αφορά την influencer Fiona Jordan, η οποία κατηγορείται ότι είχε βάλει ένα μικρό παιδί να καπνίσει ηλεκτρονικό τσιγάρο και γέλασε με το περιστατικό, το οποίο μάλιστα κατέγραψε σε βίντεο.

Η 23χρονη από τη Νέα Υόρκη, που διαθέτει 118.000 ακολούθους στο Instagram και σχεδόν 600.000 στο TikTok, βρέθηκε στο στόχαστρο μετά την ανάρτηση ενός βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ένα αγοράκι, υπό την επίβλεψή της, να βάζει στο στόμα του μια συσκευή ατμίσματος που του δίνει η ίδια μαζί με μια φίλη της.



Στο βίντεο φαίνεται ο μικρός να εισπνέει, να βγάζει καπνό και να βήχει, την ώρα που οι δύο κοπέλες ξεσπούν σε γέλια.



Ύστερα από επικοινωνία της Daily Mail, η Jordan παραδέχθηκε τη συμμετοχή της στο περιστατικό και υποστήριξε ότι ήταν 15 ετών όταν γυρίστηκε το βίντεο.

«Δεν ήμουν σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Ως μικρή κοπέλα έκανα πολλές απερίσκεπτες επιλογές και ειλικρινά πήρα μια τρομερά κακή απόφαση», δήλωσε.

«Το γεγονός ότι το κατέγραψα και ήμουν εκεί με κάνει εξίσου ένοχη και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Ζητώ πραγματικά βαθιά συγγνώμη για τον πόνο που προκάλεσα σε εκείνη την οικογένεια, τότε και τώρα. Δεν μπορώ να αλλάξω αυτό που έκανα, αλλά μπορώ να αναγνωρίσω πόσο λάθος ήταν».

Η ίδια ανέφερε πως την περίοδο εκείνη είχε χάσει πρόσφατα τη μητέρα της και συναναστρεφόταν «με λάθος άτομα», γεγονός που, όπως ισχυρίζεται, συνέβαλε στη συμπεριφορά της.

Το επίμαχο βίντεο είχε αρχικά ανέβει σε λογαριασμό στο Instagram με το όνομα χρήστη @shrimpd**kenergy, που ανήκε στην ίδια, πριν από οκτώ χρόνια.

Η αναδημοσίευση του βίντεο προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

«Ψυχωτική συμπεριφορά. Πραγματικά φρικτό να βλέπεις αυτό το καημένο μωρό και να τους ακούς να γελάνε. Απόλυτα κακό», έγραψε ένας χρήστης.

«Ο τρόπος που φαίνεται λυπημένος και βήχει μετά… είναι τέρατα», σχολίασε άλλος.

«Ανατριχιαστικό που πιστεύει ότι η κακοποίηση παιδιών είναι αστεία… ένα απολύτως αηδιαστικό άτομο», τόνισε ακόμη ένας χρήστης.

Η Jordan, η οποία κατάγεται από την Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, ζούσε τότε στο Scranton με τους γονείς της. Στο βιογραφικό της στο LinkedIn αναφέρεται ότι η influencer σπούδασε στο Pennsylvania State University, απ’ όπου αποφοίτησε με πτυχίο στις Επιχειρήσεις και στην Εταιρική Επικοινωνία.

Έκτοτε εργάζεται ως δημιουργός περιεχομένου και ταξιδεύει συχνά στις ΗΠΑ, από τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο έως την Καλιφόρνια, συμμετέχοντας σε φεστιβάλ όπως το Coachella και το Stagecoach.

Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με γνωστά brands όπως η White Fox Boutique, η Bloom και η Essence Makeup.