Βίντεο: Πούμα μπαίνει… σε σπίτι συναντώντας τον ιδιοκτήτη μέσα – «Κοιταχτήκαμε στα μάτια»

Ένα βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένα πούμα περνάει την μπροστινή πόρτα ενός σπιτιού στην Καλιφόρνια, προτού έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον τρομοκρατημένο άνδρα που βρισκόταν μέσα.

Ο Τζεφ Τένεϊ βρισκόταν στην κουζίνα του σπιτιού της μητέρας του στο Λα Βερν της κομητείας του Λος Άντζελες το Σάββατο το απόγευμα όταν βρέθηκε να ανταλλάσσει βλέμματα με το θρασύτατο πούμα.

«Με την άκρη του ματιού μου, ακούω, βλέπω και νιώθω τη μεγάλη παρουσία», είπε στο KABC . «Κοίταξα από τη γωνία της τραπεζαρίας, ανταλλάξαμε βλέμματα για μια στιγμή και ήξερα ότι ήταν ένα πούμα».

Το λιοντάρι του βουνού μπήκε από την ανοιχτή μπροστινή πόρτα του προαστιακού σπιτιού και έτρεξε έξω από την πίσω πόρτα αφού εντόπισε τον άνθρωπο μέσα. «Μόλις με είδε, πέρασε κατευθείαν έξω από το πίσω μέρος. Ακούστηκε ένας δυνατός, δυνατός θόρυβος. Και μετά πέρασε από την πισίνα και πάνω από τον φράχτη», είπε ο Τένεϊ.

«Δεν φοβόμουν. Γενικά, απλώς σκεφτόμουν τον σκύλο μου, που ήταν στην μπροστινή αυλή», πρόσθεσε.

Ο 13χρονος σκύλος του, ο Bandit, κοιμόταν ήσυχα σε όλη τη διάρκεια της συνάντησης, αφού είχε αφήσει την μπροστινή πόρτα ανοιχτή για να μπορεί το κατοικίδιο να έρχεται και να φεύγει όποτε ήθελε.

