Modern Cinderella: Μαθαίνει στον 3χρονο γιο της να παίζει βιντεοπαιχνίδια

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Modern Cinderella
Φωτογραφία: Instagram/modernccinderella

Η Modern Cinderella είναι μία από τις πιο επιτυχημένες influencers. Δείγμα της δημοφιλίας της είναι και το προφίλ της στο Instagram, στο οποίο έχει πάνω από 300 χιλιάδες ακολούθους. Στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ανεβάζει διάφορες φωτογραφίες και βίντεο από την καθημερινότητά της. Μεταξύ άλλων, η δημιουργός περιεχομένου δημοσιεύει και κάποιες στιγμές από την ζωή της ως μαμά.

Η influencer είναι μητέρα του 3 ετών Βασίλη, ο οποίος είναι η απόλυτη προτεραιότητά της. Μάλιστα, σε μία προσπάθειά της να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του παιδιού της, το οποίο ήρθε στον κόσμο τον Φεβρουάριο του 2022, η Modern Cinderella έχει πάρει την απόφαση να καλύπτει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, όταν ανεβάζει φωτογραφίες ή βίντεό του στο Instagram.

Πριν από λίγες ώρες, η 24χρονη δημιουργός περιεχομένου ανέβασε ένα γλυκό βίντεο με την μορφή του story, στο προφίλ της στην πλατφόρμα. Σε αυτό πρωταγωνιστεί ο μικρός Βασίλης, στον οποίο η μαμά του μαθαίνει να παίζει βιντεοπαιχνίδια.

Στο Instagram story της η Modern Cinderella δίνει οδηγίες στον γιο της για το πώς να παίξει το παιχνίδι, ενώ έχει γράψει: «Ώρα για εκμάθηση».

Το 3χρονο παιδάκι φαίνεται να απολαμβάνει το βιντεοπαιχνίδι και γελάει με τα όσα παρακολουθεί να γίνονται.

Καλεσμένη στο κανάλι της Δήμητρας Αλεξανδράκη στο Youtube, η επιτυχημένη influencer και μητέρα είχε αναφέρει πως: «Το παιδάκι μου ήρθε γύρω στα 20, λίγο πριν μπω στα 21, το ήθελα. Με τον άνθρωπο που το έκανα ήταν έρωτας τρελός στους τέσσερις μήνες έμεινα έγκυος. Έπειτα από τρεις μήνες χώρισα. Αυτός πήγε στη Θεσσαλονίκη, κέντρο κεντρικά».

«Η ζωή με ένα παιδάκι είναι πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Στην Αθήνα μένω μόνη μου, πότε έρχεται η μαμά μου ή η μαμά του πατέρα του για να με βοηθάνε. Όταν δεν έχεις ωράριο προφανώς είναι πολύ δύσκολο από το να έχεις ένα ωράριο 9-5. Επειδή εμείς δεν έχουμε κανονικό ωράριο είναι πολύ δύσκολο.

Επειδή είμαι σε μια φάση που δεν μπορώ εγώ να πω όχι αν έχω κάποιο εμπορικό, γιατί φυσικά θέλω το εμπορικό και τα χρήματα γιατί μεγαλώνω ένα παιδάκι. Είναι πολύ δύσκολα, αλλά, είναι πολύ ευχάριστα. Είναι και η στιγμή που μπορεί το παιδί να χαμογελάσει και να σε εκνευρίσει απίστευτα. Το παιδί μου δεν έχει τίποτα από εμένα, είναι ίδιος ο Μήτσος», είχε συνεχίσει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
08:44 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Δανάη Μπάρκα: Ανταλλάζει φαγητά με την γειτόνισσά της – «Θα φτιάξω αύριο μακαρονόπιτα και θα σας φέρω»

Το μοίρασμα και η ανταλλαγή φαγητού για πολλούς είναι μία κίνηση αγάπης και φροντίδας. Η Δανάη...
07:45 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Μελίνα Ασλανίδου: Τι αποκάλυψε για την γνωριμία της με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση – «Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση η απλότητα του…»

Η Μελίνα Ασλανίδου “υπηρετεί” το τραγούδι από την ηλικία των 18 ετών και στη διάρκ...
05:10 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Ξέσπασε η Εριέττα Κούρκουλου: «Ένας κομπλεξικός μπορεί να σβήσει την υπεράνθρωπη προσπάθεια 100 τίμιων ανθρώπων»

Η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση προχώρησε σε μια σκληρή ανάρτηση στα social media, μιλώντας για τα ...
04:40 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Στάθης Κόικας-Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η κοινή φωτογραφία από τις διακοπές τους στην Ικαρία – Ποζάρουν με μαγιό στα βράχια

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη και ο Στάθης Κόικας άφησαν για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές τους υποχρ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο