Modern Cinderella: Μαθαίνει στον 3χρονο γιο της να παίζει βιντεοπαιχνίδια

Η Modern Cinderella είναι μία από τις πιο επιτυχημένες influencers. Δείγμα της δημοφιλίας της είναι και το προφίλ της στο Instagram, στο οποίο έχει πάνω από 300 χιλιάδες ακολούθους. Στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ανεβάζει διάφορες φωτογραφίες και βίντεο από την καθημερινότητά της. Μεταξύ άλλων, η δημιουργός περιεχομένου δημοσιεύει και κάποιες στιγμές από την ζωή της ως μαμά.

Η influencer είναι μητέρα του 3 ετών Βασίλη, ο οποίος είναι η απόλυτη προτεραιότητά της. Μάλιστα, σε μία προσπάθειά της να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του παιδιού της, το οποίο ήρθε στον κόσμο τον Φεβρουάριο του 2022, η Modern Cinderella έχει πάρει την απόφαση να καλύπτει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, όταν ανεβάζει φωτογραφίες ή βίντεό του στο Instagram.

Πριν από λίγες ώρες, η 24χρονη δημιουργός περιεχομένου ανέβασε ένα γλυκό βίντεο με την μορφή του story, στο προφίλ της στην πλατφόρμα. Σε αυτό πρωταγωνιστεί ο μικρός Βασίλης, στον οποίο η μαμά του μαθαίνει να παίζει βιντεοπαιχνίδια.

Στο Instagram story της η Modern Cinderella δίνει οδηγίες στον γιο της για το πώς να παίξει το παιχνίδι, ενώ έχει γράψει: «Ώρα για εκμάθηση».

Το 3χρονο παιδάκι φαίνεται να απολαμβάνει το βιντεοπαιχνίδι και γελάει με τα όσα παρακολουθεί να γίνονται.

Καλεσμένη στο κανάλι της Δήμητρας Αλεξανδράκη στο Youtube, η επιτυχημένη influencer και μητέρα είχε αναφέρει πως: «Το παιδάκι μου ήρθε γύρω στα 20, λίγο πριν μπω στα 21, το ήθελα. Με τον άνθρωπο που το έκανα ήταν έρωτας τρελός στους τέσσερις μήνες έμεινα έγκυος. Έπειτα από τρεις μήνες χώρισα. Αυτός πήγε στη Θεσσαλονίκη, κέντρο κεντρικά».

«Η ζωή με ένα παιδάκι είναι πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Στην Αθήνα μένω μόνη μου, πότε έρχεται η μαμά μου ή η μαμά του πατέρα του για να με βοηθάνε. Όταν δεν έχεις ωράριο προφανώς είναι πολύ δύσκολο από το να έχεις ένα ωράριο 9-5. Επειδή εμείς δεν έχουμε κανονικό ωράριο είναι πολύ δύσκολο.

Επειδή είμαι σε μια φάση που δεν μπορώ εγώ να πω όχι αν έχω κάποιο εμπορικό, γιατί φυσικά θέλω το εμπορικό και τα χρήματα γιατί μεγαλώνω ένα παιδάκι. Είναι πολύ δύσκολα, αλλά, είναι πολύ ευχάριστα. Είναι και η στιγμή που μπορεί το παιδί να χαμογελάσει και να σε εκνευρίσει απίστευτα. Το παιδί μου δεν έχει τίποτα από εμένα, είναι ίδιος ο Μήτσος», είχε συνεχίσει.