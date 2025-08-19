Μελίνα Ασλανίδου: Τι αποκάλυψε για την γνωριμία της με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση – «Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση η απλότητα του…»

Η Μελίνα Ασλανίδου “υπηρετεί” το τραγούδι από την ηλικία των 18 ετών και στη διάρκεια της επιτυχημένης καριέρας της έχει γνωρίσει μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας, ενώ έχει συνεργαστεί και με κάποια από αυτά. Τον Σεπτέμβρη θα συμμετάσχει στην συναυλία-αφιέρωμα για τον Γρηγόρη Μπιθικώτση και με αφορμή αυτό το γεγονός, στη συνέντευξή της στο περιοδικό «Λοιπόν» μίλησε για την γνωριμία της με τον αείμνηστο καλλιτέχνη.

Πείτε μας λίγα λόγια για την μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση όπου συμμετέχετε και θα παρουσιαστεί στο Καλλιμάρμαρο στις 17 Σεπτεμβρίου…

Είναι τεράστια χαρά και κυρίως τεράστια τιμή να βρίσκομαι και εγώ ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα ερμηνεύσουν κάποια τραγούδια του αξέχαστου Γρηγόρη Μπιθικώτση… Ήταν ένας απλός άνθρωπος που έβαλε την ποίηση στα χείλη όλων των πολιτών. Χάρη σε εκείνον τραγουδήσαμε όλοι ποίηση και μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του.

Είχατε την χαρά να τον γνωρίσετε προσωπικά, έτσι δεν είναι;

Όταν πρωτοβγήκα στον «Ζυγό» ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης ήταν από κάτω. Η πρώτη φορά που τον είχα δει βέβαια ήταν στη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη συναυλία που είχε κάνει. Ήμασταν εκεί με την παρέα μου και τον θαυμάζαμε και τον χειροκροτούσαμε. Όταν τελείωσε η συναυλία τον είδαμε και από κοντά. Τότε, δεν είχα μπει ενεργά στη δισκογραφία και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση η απλότητα του… Όταν μετά έβγαλα το «Τι σου ‘κανα και πίνεις» ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης μου είπε «μικρή έκανες μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι αυτό, αλλά πότε θα βγάλεις το επόμενο;». Ήθελε να μάθει ποιο θα είναι το επόμενο τραγούδι που θα κυκλοφορήσω.

Βλέπετε άξιους συνεχιστές του έργου του Γρηγόρη Μπιθικώτση;

Ξέρεις τι γίνεται; Μιλάμε για μια άλλη εποχή, για έναν διαφορετικό κόσμο, μια διαφορετική Ελλάδα. Μιλάμε για την Ελλάδα των ελληνικών ταινιών που βλέπουμε η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή. Το τραγούδι που υπάρχει αντικατοπτρίζει την περίοδο και τον τρόπο που ζούμε και συναναστρεφόμαστε. Έχουν αλλάξει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι έρχονται τεράστιοι καλλιτέχνες, αυτό θα το κρίνει ξεκάθαρα ο κόσμος. Εκείνες οι εποχές πάντως ήταν «χρυσές», υπήρχε ένας μεγάλος Θεοδωράκης που μας έκανε γνωστούς σε όλον τον κόσμο, ένας Χατζιδάκις, ένας Τσιτσάνης, ένας Παπαϊωάννου, ένας Άκης Πάνου, δηλαδή πολλοί μεγάλοι συνθέτες. Το λαϊκό τραγούδι τότε ήταν διαφορετικό από αυτό που έχει εξελιχθεί σήμερα.