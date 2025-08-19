Ευγενία Δημητροπούλου: Η κόρη της έγινε 5 ετών – Οι φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων

Τα πέμπτα γενέθλια της κόρης της γιόρτασε η Ευγενία Δημητροπούλου, η οποία μαζί με τον σύζυγό της, Στέλιο Βλατάκη, ετοίμασαν μια ιδιαίτερη μέρα για τη μικρή τους Εύα. Το ζευγάρι είχε υιοθετήσει το 2021 την κόρη του από τη Σιέρα Λεόνε και από τότε η μικρή αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Η γνωστή ηθοποιός και ο αγαπημένος της ετοίμασαν ένα χαρούμενο πάρτι γενεθλίων, θέλοντας να γιορτάσουν με κάθε τρόπο την ξεχωριστή αυτή στιγμή. Η Ευγενία Δημητροπούλου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τη γιορτή, δείχνοντας και την εντυπωσιακή τούρτα της κόρης της.

Στη λεζάντα που συνόδευε τις αναρτήσεις της στο Instagram, η ίδια έγραψε: «15 Αυγούστου! Ημέρα γενεθλίων! Ημέρα χαράς! Αδύνατον να πιστέψω πως πέρασαν 5 χρόνια! Να ζήσεις Ευάκι! Να γελάς πάντα δυνατά, να χορεύεις όπου βρεθείς, να ζεις, να αγαπάς, να αγαπιέσαι, να μας παρασέρνεις όλους στη δίνη της εμπνευσμένης ύπαρξη σου».

