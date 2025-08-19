Στάθης Κόικας-Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η κοινή φωτογραφία από τις διακοπές τους στην Ικαρία – Ποζάρουν με μαγιό στα βράχια

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη και ο Στάθης Κόικας άφησαν για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και επέλεξαν να χαλαρώσουν κάνοντας διακοπές στην Ικαρία. Το ερωτευμένο ζευγάρι πέρασε όμορφες στιγμές στο νησί, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τις βουτιές στη θάλασσα.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσα από τα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς «Αυτή η νύχτα μένει» στον Alpha και από τότε είναι μαζί. Παρότι διατηρούν στενή σχέση, έχουν αποφασίσει να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφεύγοντας τις κοινές εμφανίσεις στα social media.

Αυτή τη φορά, ο Στάθης Κόικας έκανε μια εξαίρεση και ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές τους στιγμές στην Ικαρία, μαζί με την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σε μία από αυτές, οι δυο τους ποζάρουν με μαγιό πάνω στα βράχια, δείχνοντας πόσο απολαμβάνουν τις ξέγνοιαστες μέρες τους στο νησί.