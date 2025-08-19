Ντόναλντ Τραμπ: Η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι θέλει να γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να πραγματοποιηθεί η συνάντηση ανάμεσα στον Βολοντιμίρ Ζελένσκι και τον Βλαντιμίρ Πούτιν μέχρι το τέλος Αυγούστου, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η πρόθεσή του είναι, εφόσον η συνάντηση αυτή ολοκληρωθεί με επιτυχία, να ακολουθήσει αμέσως μετά μια τριμερής συνάντηση με τη δική του παρουσία.

Όπως μετέδωσε το AFP, ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίζεται να έχει διαβεβαιώσει τον Τραμπ ότι είναι έτοιμος να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις προσδοκίες για έναν πρώτο γύρο απευθείας επαφών ανάμεσα στις δύο πλευρές, με την αμερικανική πλευρά να επιδιώκει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης.

