Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Είμαστε εδώ, ως σύμμαχοι και φίλοι, για την ειρήνη στην Ουκρανία και στην Ευρώπη»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έστειλε το δικό της μήνυμα μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε φωτογραφία από τον Λευκό Οίκο, όπου βρέθηκε μαζί με τους Ευρωπαίους ηγέτες δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Είμαστε εδώ, ως σύμμαχοι και φίλοι, για την ειρήνη στην Ουκρανία και στην Ευρώπη».
We are here, as allies and friends, for peace in Ukraine and in Europe.
This is an important moment, as we continue to work on strong security guarantees for Ukraine and a lasting and durable peace. pic.twitter.com/FFF0Fqcq6y
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 18, 2025