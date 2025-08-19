Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Είμαστε εδώ, ως σύμμαχοι και φίλοι, για την ειρήνη στην Ουκρανία και στην Ευρώπη»

Σταύρος Ιωακείμ

διεθνή

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Είμαστε εδώ, ως σύμμαχοι και φίλοι, για την ειρήνη στην Ουκρανία και στην Ευρώπη»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έστειλε το δικό της μήνυμα μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε φωτογραφία από τον Λευκό Οίκο, όπου βρέθηκε μαζί με τους Ευρωπαίους ηγέτες δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Είμαστε εδώ, ως σύμμαχοι και φίλοι, για την ειρήνη στην Ουκρανία και στην Ευρώπη».

