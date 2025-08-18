Τραγωδία με 3 νεκρούς στην Εγνατία Οδό: «Τους ακούγαμε που εκλιπαρούσαν», συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για το φρικτό τροχαίο – Εκτός κινδύνου οι τραυματίες

Σοκ έχει προκαλέσει το φρικτό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στα διόδια Ίασμου στην Εγνατία Οδό, στο κομμάτι μεταξύ Ξάνθης – Κομοτηνής την Δευτέρα (18/8), με τρεις νεκρούς και τουλάχιστον 3 τραυματίες

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα φορτηγό συγκρούστηκε με δύο αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί στο ένα απο αυτά φωτιά και να απανθρακωθούν τρία άτομα.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα απο τα δυο αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκε για άγνωστους λόγους με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του το φορτηγό και να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Στο όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων τρία απανθρακώθηκαν, ενώ το τέταρτο άτομο τραυματίσθηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο. Παράλληλα σοβαρά τραυματίστηκε ο οδηγός του φορτηγού που μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, στο οποίο μεταφέρθηκε και ο συνοδηγός του φορτηγού.

Και οι τρεις τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στον Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής. Η 49χρονη τραυματίας από το πρώτο όχημα αναμένεται να διακομισθεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.

Το δεύτερο Ι.Χ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα παρασύρθηκε απο το αυτοκίνητο στο οποίο έπεσε το φορτηγό, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς, ενώ οι επιβάτες εγκατέλειψαν έγκαιρα το όχημα.

Απο γάμο επέστρεφαν οι επιβάτες των δύο αυτοκινήτων

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι επιβαίνοντες στα δύο επιβατικά οχήματα είχαν ταξιδέψει από την Ήπειρο στον Έβρο για να παραστούν σε γάμο και το δυστύχημα συνέβη στο ταξίδι της επιστροφής. Όπως μεταδίδει το xronos.gr, oι νεκροί είναι ο 59χρονος οδηγός και δύο άτομα 61 και 57 ετών. Η γυναίκα που διασώθηκε είναι 49 ετών. Στο όχημα των συγγενών μετέβαιναν τέσσερις συγγενείς τους (36χρονος οδηγός, 28χρονη συνοδηγός, 6 και 4 χρονών τα δύο παιδιά τους).

Βίντεο-σοκ από το τροχαίο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη XanthiNea.gr (@xanthinea.gr)

«Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε»

Ένας οδηγός που βρισκόταν στον τόπο του δυστυχήματος μίλησε στον ΑΝΤ1, περιγράφοντας τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε:

«Οι εγκλωβισμένοι ήταν 3. Άνοιξε την πόρτα ένας άλλος οδηγός που σταμάτησε από την άλλη πλευρά, δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε, είχαν σφηνώσει οι άνθρωποι. Δεν προλάβαμε να σβήσουμε τη φωτιά που ερχόταν. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου έπιασε και το αυτοκίνητο. Τότε άρχισαν να γίνονται πάρα πολλές εκρήξεις. Μάλλον τα λάστιχα σκάγανε. Δυστυχώς ακούγαμε και τους 3 ανθρώπους που εκλιπαρούσαν», ανέφερε.

Η φωτιά από την σφοδρή σύγκρουση επεκτάθηκε και στα παρακείμενα χωράφια με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της, ώστε να μην προκύψει κίνδυνος εξάπλωσης.

«Προσπάθησα να σβήσω τη φωτιά…»

«Έγινε ένα τρακάρισμα πάνω στην Εγνατία Οδό. Μετά πήραν φωτιά τα αυτοκίνητα, με το που έγινε το ατύχημα έπιασε γρήγορα φωτιά. Ήταν τρία άτομα μέσα. Προσπάθησα να σβήσω τη φωτιά…», δήλωσε κάτοικος της περιοχής που έσπευσε να βοηθήσει στο MEGA.

