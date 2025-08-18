Αίγυπτος: «Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ισραήλ – Στείλαμε στο Τελ Αβίβ την νέα πρόταση εκεχειρίας στην Γάζα»

Γάζα: Αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ – Για 58 νεκρούς κάνουν λόγο οι Παλαιστίνιοι
(Photo by Bashar TALEB / AFP)

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε ότι παρέδωσε στο Ισραήλ μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας ότι πλέον «η μπάλα είναι στο ισραηλινό γήπεδο».

Οι μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ κατέληξαν μια πρόταση που βασίζεται σε ένα προηγούμενο αμερικανικό σχέδιο, ανέφερε ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών Ντιάα Ρασουάν, μιλώντας στο κρατικό μέσο ενημέρωσης Al-Qahera News. Η πρόταση αυτή «εστάλη στο Ισραήλ και η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο» των Ισραηλινών, πρόσθεσε.

Νωρίτερα, η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε ότι αποδέχεται αυτό το σχέδιο.

