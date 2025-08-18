Ζελένσκι: Υποδέχθηκε με αγκαλιές τους Ευρωπαίους ηγέτες πριν από την κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο – Φόρεσε μαύρο κοστούμι

Στην ουκρανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον υποδέχθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τους Ευρωπαίους ηγέτες πριν κατευθυνθούν στον Λευκό Οίκο για συναντήσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος με χαμόγελο αγκάλιαζε την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι και τον πρόεδρο της Φιλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ.

Σε βίντεο που δημοσιεύσε στο Χ ο Ζελένσκι φαίνεται να υποδέχεται την Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν. «Γειά σου Ούρσουλα. Πώς ήταν η πτήση;», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. «Καλώς σε βρήκα ξανά», απάντησε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Να σημειωθεί ότι στο βίντεο ο πρόεδρος της Ζελένσκι φαίνεται ότι για πρώτη φορά δεν φοράει στρατιωτική παραλλαγή αλλά μαύρο κοστούμι. Στην διάρκεια της προηγούμενης επίσκεψης του στον Λευκό Οίκο μερίδα του αμερικανικού Τύπου και της κοινής γνώμης θεώρησε ως έλλειψη σεβασμού απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο το γεγονός ότι ο Ζελένσκι εμφανίστηκε με αθλητικό μπλουζάκι και στρατιωτικό παντελόνι.

Our main goal is a reliable and lasting peace for Ukraine and for the whole of Europe. And it is important that the momentum of all our meetings lead to precisely this result. We understand that we shouldn't expect Putin to voluntarily abandon aggression and new attempts at… pic.twitter.com/lSlBPJNKZo

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνόδευσε την ανάρτηση του βίντεο με την δήλωση: «Ο κύριος στόχος μας είναι μια αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία και για ολόκληρη την Ευρώπη. Και είναι σημαντικό η δυναμική όλων των συναντήσεών μας να οδηγήσει ακριβώς σε αυτό το αποτέλεσμα. Καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε από τον Πούτιν να εγκαταλείψει οικειοθελώς την επιθετικότητα και τις νέες απόπειρες κατάκτησης. Γι’ αυτό πρέπει να λειτουργήσει η πίεση, και πρέπει να είναι κοινή πίεση – από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη και από όλους στον κόσμο που σέβονται το δικαίωμα στη ζωή και τη διεθνή τάξη».

«Πρέπει να σταματήσουμε τις δολοφονίες και ευχαριστώ τους εταίρους μας που εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση και τελικά προς μια αξιόπιστη και αξιοπρεπή ειρήνη. Μαζί με τους ηγέτες της Φινλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, συντονίσαμε τις θέσεις μας ενόψει της συνάντησης με τον Πρόεδρο Τραμπ. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πραγματική εκεχειρία και για τη δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Χρειαζόμαστε ειρήνη», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.