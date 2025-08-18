Ντόναλντ Τραμπ: Αυτοί είναι οι 6 πόλεμοι που λέει ότι διευθέτησε

Αίσθηση προκάλεσε η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με την οποία έχει διευθετήσει έξι πολέμους, άρα ξέρει τι κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίον διαβεβαίωσε ότι θα λύσει.

Με βάση την ανάρτηση του Τραμπ και τα όσα ισχυρίζονται οι σύμβουλοί του στον Λευκό Οίκο, οι 6 πόλεμοι που ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει διευθετήσει είναι οι εξής:

Ισραήλ – Ιράν

ΛΔ του Κονγκό – Ρουάντα

Καμπότζη – Ταϊλάνδη

Ινδία – Πακιστάν

Σερβία – Κόσοβο

Αίγυπτος – Αιθιοπία

Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι πολιτικοί αναλυτές και μερίδα του Τύπου έχουν εκφράσει επιφυλάξεις ως προς την ακρίβεια ή την βαρύτητα των ισχυρισμών αυτών, καθώς σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται είτε για προσωρινές καταπαύσεις πυρός είτε για διπλωματικές κινήσεις με περιορισμένο πεδίο επιρροής.

Άλλωστε η ανάρτηση του Τραμπ δεν αφορούσε στην ουσία της κρίσης στην Ουκρανία, αλλά τις επικρίσεις που δέχεται από τα αμερικανικά ΜΜΕ για τους χειρισμούς του στην πόλεμο της Ουκρανίας, ο οποίος άρχισε όταν η Ρωσία εισέβαλε σε ουκρανικά εδάφη.