Κωνσταντίνος Αργυρός: Διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις με… γκολφ – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

Κωνσταντίνος Αργυρός
Φωτογραφία: argiros_konstantinos/ Instagram

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποφάσισε να κάνει μια μικρή παύση από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες και τις συναυλίες του, επιλέγοντας για τη χαλάρωσή του γνωστό ξενοδοχείο στην Μεσσηνία.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια του πατέρα του – «Χρόνια πολλά θρύλε»

Ο αγαπημένος τραγουδιστής φαίνεται να περνάει όμορφες στιγμές, έχοντας βρει νέο πάθος στο γκολφ, το οποίο φαίνεται να έχει πάρει αρκετά σοβαρά. Ο συνδυασμός ήλιου, ξεκούρασης και μιας απολαυστικής παρτίδας στο γήπεδο δημιουργεί την ιδανική εξόρμηση για τον ίδιο.

Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή του στα social media, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια φωτογραφία από το παιχνίδι, συνοδεύοντάς την με τη λιτή αλλά χαρακτηριστική λεζάντα: «Recharge…».

