Γιώργος Σουξές: «Θέλω να κερδίσω το Τζόκερ, να μην κάνω τίποτα και να αράξω σε μία παραλία»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου έδωσε ο Γιώργος Σουξές, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/8). Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την φορά που έφυγε από παράσταση, πριν αυτή ξεκινήσει, καθώς δεν μπορούσε να συνεννοηθεί με τον σκηνοθέτη και εξήγησε τον λόγο που πήρε αυτή την απόφαση.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο αγαπημένος ηθοποιός εξομολογήθηκε πως: «Έχω φύγει από παράσταση, προτού ξεκινήσει γιατί δεν μπορέσαμε να συνεννοηθούμε με τον σκηνοθέτη. Ήθελε να κάνω τα πράγματα ακριβώς όπως έλεγε εκείνος. Αλλά αυτό δεν γίνεται γιατί πήρε έναν ηθοποιό ο οποίος έχει συγκεκριμένο βάρος και ύψος. Δεν μπορώ να αδυνατίσω ξαφνικά. Να μου πει δηλαδή “τώρα αδυνάτισε”, δεν γίνεται αυτό».

Σε ερώτηση για το αν θα δούλευε λιγότερο αν κοίταζε πίσω ή αν είναι από τους ανθρώπους που λένε ότι η δουλειά τους είναι η ζωή τους μέχρι τέλους, ο Γιώργος Σουξές απάντησε: «Τι μέχρι τέλους; Θέλω να κερδίσω το Τζόκερ, να μην κάνω τίποτα και να αράξω σε μία παραλία!».