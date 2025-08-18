Ιωάννα Τούνη: Έκοψε με τον γιο της την τούρτα που του είχε τάξει – Το τρυφερό βίντεο

Η Ιωάννα Τούνη φέτος γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Ίμπιζα με τους φίλους της, ωστόσο έλειπε από δίπλα της ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ζωής της, ο γιος της. Ο Πάρης ήταν με τον μπαμπά του εκείνες τις ημέρες, παρ’ όλα αυτά η influencer του είχε τάξει ότι όταν βρεθούν θα κόψει και μαζί του μία τούρτα.

Το πρωί της Δευτέρας (18/8) η Ιωάννα Τούνη εκπλήρωσε την υπόσχεση που είχε δώσει στον γιο της και δημοσιοποίησε αυτή την τρυφερή στιγμή ανάμεσα στην ίδια και το παιδί της, σε ένα βίντεο που ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram, με την μορφή του story.

Στο γλυκό βίντεο βλέπουμε το μικρό αγοράκι να τραγουδάει το «Happy Birthday» στη μαμά του. Στην ανάρτησή της, η influencer και επιχειρηματίας έχει γράψει: «Είχα τάξει στον Παρούλη μου ότι μόλις βρεθούμε Θεσσαλονίκη θα σβήσουμε και μαζί τούρτα για τα γενέθλια της μαμάς… Και ποτέ – ποτέ δεν ξεχνάμε να κάνουμε πράξη όσα τάζουμε στους αγαπημένους μας».