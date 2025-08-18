Γέννησε η Άννα Τσουκαλά: Η πρώτη φωτογραφία με το μωρό της

Το πρώτο της παιδί έφερε στον κόσμο η Άννα Τσουκαλά. Η ηθοποιός, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της «Μελέκ» στην επιτυχημένη δραματική σειρά του ANT1 «Μην μου λες αντίο», δημοσιοποίησε την χαρμόσυνη είδηση της γέννησης του γιου της με μία ανάρτηση που έκανε στο προφίλ της στο Instagram.

Η Άννα Τσουκαλά στο post της στο Instagram κοινοποίησε μία πολύ τρυφερή φωτογραφία, στην οποία την βλέπουμε στο δωμάτιο του νοσοκομείου, να κρατάει στην αγκαλιά της το νεογέννητο μωρό της.

Δίπλα της βρίσκεται και ο σύζυγός της, ενώ στα πρόσωπα των δύο νέων γονέων αποτυπώνεται η ευτυχία που νιώθουν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Tsoukala (@annatsoukalapost)

Το Μάιο η ηθοποιός είχε δώσει συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Τότε, η Άννα Τσουκαλά είχε εξομολογηθεί πως: «Προσευχόμουν 4 ώρες κάθε μέρα για αυτό το μωρό, για 10 χρόνια. Και δεν είναι τυχαίο καθόλου, γιατί μένω στο Μανχάταν στη Νέα Υόρκη γύρω στα 10 χρόνια με τον σύζυγό μου, και αφήσαμε ό,τι κάναμε και διαλέξαμε τον κ. Κωνσταντίνο Πάντο. Θέλω να πω εδώ ευχαριστώ που μας κάνει μανούλες. Είπα ότι θα έρθω εδώ οπωσδήποτε για να “πιάσω” το παιδάκι μου».

Ακόμα, είχε αναφέρει ότι: «Η πρώτη εξωσωματική απέτυχε, διότι δεν μπορείς να πας να “πιάσεις” παιδάκι μέσα στην τρέλα. Μετά προσπάθησα για μία δεύτερη και την σταμάτησα στη μέση, γιατί δεν ήμουν καλά ψυχολογικά. Η ψυχολογία παίζει τον πρώτο ρόλο!».

Σχετικά με τα ονόματα που θα δώσει στον γιο της, η Άννα Τσουκαλά είχε πει: «Το 1993 ο πατέρας μου, Ανδρέας Τσουκαλάς, σκοτώθηκε για να σώσει έναν άνθρωπο, το είχαν γράψει οι εφημερίδες τότε. Όταν είχα πάει στη Νέα Υόρκη στην Αριζόνα για να συναντήσω τον Μέγα Άγιο Εφραίμ, μου είπε “καλώς την Άννα Τσουκαλά, την κόρη του Ανδρέα”. Αναρωτήθηκα πώς το κατάλαβε και μου απάντησε πως του το είπε ο άγγελος που βρίσκεται στην οικογένειά μας. Λέω να πω τον μικρούλη Ανδρέα – Άγγελο».