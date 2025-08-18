Γιώργος Μαζωνάκης: Πήρε εξιτήριο ο τραγουδιστής – Οι πρώτες δηλώσεις του

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης: Πήρε εξιτήριο ο τραγουδιστής

Εξιτήριο πήρε το πρωί της Δευτέρας (18/8) ο Γιώργος Μαζωνάκης, από την δημόσια ψυχιατρική κλινική στην οποία είχε εισαχθεί την Πέμπτη (14/4) έπειτα από εισαγγελική εντολή.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, βγαίνοντας από την κλινική έκανε χαμογελαστός δηλώσεις στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο.

«Σας ευχαριστώ πολύ όλους, να είστε καλά. Όλα είναι μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ για την αντιμετώπισή σας. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο», ανέφερε ο Γιώργος Μαζωνάκης απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους.

Υπενθυμίζεται ότι ο επιτυχημένος ερμηνευτής λίγες ώρες πριν πάρει εξιτήριο είχε δηλώσει στο STAR: «Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρχε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή την δοκιμασία. Ευχαριστώ τον κόσμο για την συμπαράσταση».

