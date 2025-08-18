Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι αισιόδοξος – Πιστεύω ακράδαντα ότι σήμερα θα βγει», λέει ο δικηγόρος του

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου μίλησε το πρωί της Δευτέρας (18/8) ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο «Καλοκαίρι παρέα», τόνισε ότι πιστεύει ακράδαντα πως ο αγαπημένος καλλιτέχνης σήμερα θα πάρει εξιτήριο από το «Δρομοκαΐτειο». Υπενθυμίζεται ότι ο ερμηνευτής εισήχθη στη δημόσια ψυχιατρική κλινική την Πέμπτη (14/4), έπειτα από εισαγγελική εντολή.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι: «Σας τονίζω ότι οι συγγενείς αυτοί που υπέβαλαν το αίτημα, τα 2,5 τελευταία χρόνια δεν έχουν καμία φυσική επαφή, καμία συναναστροφή και καμία σχέση. Το ότι τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί αποδεικνύεται από το γεγονός ότι υπέβαλαν ένα αίτημα με όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος. Από εκεί και πέρα, ο κάθε ψυχίατρος και ο κάθε γιατρός που έχει μια εισαγγελική διάταξη, είναι πολύ προσεκτικός. Αν λοιπόν διαπιστώσει μια συναισθηματική φόρτιση ή μια συναισθηματική διαταραχή είναι υποχρεωμένος να το διερευνήσει περαιτέρω».

«Πιστεύω ακράδαντα ότι σήμερα θα βγει. Δεν υπάρχει καμία ψυχική διαταραχή που να δικαιολογεί τη νοσηλεία του σε δημόσια ψυχιατρική δομή και κανένα απολύτως πρόβλημα ψυχολογικό ή ψυχιατρικό. Κατά συνέπεια, σήμερα είμαι πεπεισμένος και σίγουρος ότι θα βγει υγιής και δυνατός», ξεκαθάρισε.

Επιπλέον, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη είπε: «Αναμένουμε ότι σήμερα, έπειτα από νέα εξέταση ο Γιώργος θα πάρει εξιτήριο και θα πάει σπίτι του. Οι γιατροί θα ακολουθήσουν το πρωτόκολλο και το νόμο και θα αποφανθούν. Ο Γιώργος είναι αισιόδοξος, συζητά με τους γιατρούς του, είναι σε ήρεμη κατάσταση, παρόλο που έχει μια συναισθηματική φόρτιση λόγω της συμπεριφοράς αυτής και της κατάστασης που βρέθηκε. Αναμένει την άφιξή μου στο Δρομοκαΐτειο για να δρομολογήσω τις διαδικασίες και το αργότερο το μεσημέρι να βρίσκεται σπίτι του».