Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι αισιόδοξος – Πιστεύω ακράδαντα ότι σήμερα θα βγει», λέει ο δικηγόρος του

Ελένη Φλισκουνάκη

κοινωνία

Γιώργος Μαζωνάκης
Φωτογραφία: Instagram/georgemazonakis

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου μίλησε το πρωί της Δευτέρας (18/8) ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο «Καλοκαίρι παρέα», τόνισε ότι πιστεύει ακράδαντα πως ο αγαπημένος καλλιτέχνης σήμερα θα πάρει εξιτήριο από το «Δρομοκαΐτειο». Υπενθυμίζεται ότι ο ερμηνευτής εισήχθη στη δημόσια ψυχιατρική κλινική την Πέμπτη (14/4), έπειτα από εισαγγελική εντολή.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι: «Σας τονίζω ότι οι συγγενείς αυτοί που υπέβαλαν το αίτημα, τα 2,5 τελευταία χρόνια δεν έχουν καμία φυσική επαφή, καμία συναναστροφή και καμία σχέση. Το ότι τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί αποδεικνύεται από το γεγονός ότι υπέβαλαν ένα αίτημα με όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος. Από εκεί και πέρα, ο κάθε ψυχίατρος και ο κάθε γιατρός που έχει μια εισαγγελική διάταξη, είναι πολύ προσεκτικός. Αν λοιπόν διαπιστώσει μια συναισθηματική φόρτιση ή μια συναισθηματική διαταραχή είναι υποχρεωμένος να το διερευνήσει περαιτέρω».

«Πιστεύω ακράδαντα ότι σήμερα θα βγει. Δεν υπάρχει καμία ψυχική διαταραχή που να δικαιολογεί τη νοσηλεία του σε δημόσια ψυχιατρική δομή και κανένα απολύτως πρόβλημα ψυχολογικό ή ψυχιατρικό. Κατά συνέπεια, σήμερα είμαι πεπεισμένος και σίγουρος ότι θα βγει υγιής και δυνατός», ξεκαθάρισε.

Επιπλέον, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη είπε: «Αναμένουμε ότι σήμερα, έπειτα από νέα εξέταση ο Γιώργος θα πάρει εξιτήριο και θα πάει σπίτι του. Οι γιατροί θα ακολουθήσουν το πρωτόκολλο και το νόμο και θα αποφανθούν. Ο Γιώργος είναι αισιόδοξος, συζητά με τους γιατρούς του, είναι σε ήρεμη κατάσταση, παρόλο που έχει μια συναισθηματική φόρτιση λόγω της συμπεριφοράς αυτής και της κατάστασης που βρέθηκε. Αναμένει την άφιξή μου στο Δρομοκαΐτειο για να δρομολογήσω τις διαδικασίες και το αργότερο το μεσημέρι να βρίσκεται σπίτι του».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:38 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Πήρε εξιτήριο ο τραγουδιστής – Οι πρώτες δηλώσεις

11:16 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Φωτιές: Στο έλεος των εμπρηστών η Δυτική Ελλάδα

Ηθικό αυτουργό πίσω από τους συλληφθέντες στην Πάτρα βλέπουν οι Αρχές. Ερευνα για εμπρηστικές ...
11:00 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Χαλκιδική: Απολογούνται σήμερα οι πέντε ανήλικοι που επιτέθηκαν σε 15χρονο για να τον ληστέψουν και τον έστειλαν στο νοσοκομείο 

Στον εισαγγελέα Πολυγύρου οδηγήθηκαν 5 ανήλικοι, που επιτέθηκαν σε δύο δεκαπεντάχρονους στη Νέ...
10:53 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Κερατέα: Οι άγνωστοι ήρωες που έδωσαν μάχη με τις φλόγες

Μιλούν στην «R» οι πιλότοι των δύο Canadair που έκαναν ρίψεις νερού, ενώ το σκοτάδι είχε καλύψ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο