Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να με καθιστά επικίνδυνο» – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

The Voice - Γιώργος Μαζωνάκης

Για τέταρτη ημέρα νοσηλεύεται στο Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης έπειτα από εισαγγελική εντολή. Ο γνωστός καλλιτέχνης «έσπασε» τη σιωπή του και έστειλε το δικό του μήνυμα, ενώ σύμφωνα με τον δικηγόρο του, θα επιστρέψει την Δευτέρα στο σπίτι του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δήλωσε στο Star πως δεν «πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους». Επίσης τονίζει πως «υπήρχε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή την δοκιμασία» και ευχαριστεί τον κόσμο για την συμπαράσταση.

Αναλυτικά το μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη:

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ και ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρχε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή την δοκιμασία.

Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του fever για την αμέριστη συμπαράσταση, για την στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή την δύσκολη προσωπική στιγμή.

Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας».

