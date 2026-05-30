Your Face Sounds Familiar: Έρχεται με vibe… υψηλής τάσης – Οι μεταμορφώσεις της Κυριακής

Όταν η έμπνευση αποκτά μορφή και η σκηνική μεταμόρφωση μετατρέπεται σε δημιουργία, τότε η φαντασία ξεπερνά κάθε όριο και η ψυχαγωγία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Αυτό είναι το μοναδικό σύμπαν του «Your Face Sounds Familiar».

Αυτή την Κυριακή 31 Μαΐου στις 21:00, το συναρπαστικό σόου του ΑΝΤ1 ανεβάζει στη σκηνή την ενέργεια και το ταλέντο 10 καλλιτεχνών, που θα γίνουν το πρόσωπο και η φωνή γνωστών

ερμηνευτών της παγκόσμιας και ελληνικής σκηνής. Διαφορετικά μουσικά είδη και εποχές θα συναντηθούν on stage, σε ένα εκρηκτικό υπερθέαμα, που θα συζητηθεί.

Στο τιμόνι της παρουσίασης, ο Σάκης Ρουβάς, ο κορυφαίος Έλληνας σταρ, και αυτή την Κυριακή θα δώσει ένα ξεχωριστό ρυθμό στο σόου με τον σαρωτικό δυναμισμό του, την άμεση επικοινωνία και τη μοναδική χημεία του με κοινό, κριτές και διαγωνιζόμενους.

Η εκρηκτική κριτική επιτροπή, με τους Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη και Ρένα Μόρφη, θα κρίνει, θα σχολιάσει, θα συγκινηθεί, θα γελάσει και αν έρθει στο κέφι θα… σηκωθεί από τη θέση της και θα χορέψει!

Οι μεταμορφώσεις της Κυριακής 31 Μαΐου, που έρχονται με φόρα για να ανεβάσουν την ένταση στο κόκκινο, είναι:

Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Hugh Jackman

Μέμος Μπεγνής – Σοφία Αρβανίτη

Biased Beast – Ελένη Βιτάλη

Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Γιάννης Πλούταρχος

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – Måneskin

Αφροδίτη Χατζημηνά – Κατερίνα Λιόλιου

Μαριάντα Πιερίδη – Blondie

Μαριλού Κατσαφάδου – Σωτηρία Μπέλλου

Ίντρα Κέιν – Ben E. King

Δωροθέα Μερκούρη – Raffaella Carrà

Και αυτή την Κυριακή, το «Your Face Sounds Familiar» θα αποδείξει πως η ψυχαγωγία μπορεί να έχει και κοινωνικό πρόσημο, όταν σβήσουν τα φώτα. Μέσα από τη δύναμη του σόου, θα στηρίξει οργανισμούς με σημαντική δράση, μεταφέροντας σε όλους τους τηλεθεατές το μήνυμα της προσφοράς.

«YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR» ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΚΗ ΡΟΥΒΑ. Το 7ο επεισόδιο έρχεται την Κυριακή 31 Μαΐου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1

TRAILER