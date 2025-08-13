Κωνσταντίνος Αργυρός: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια του πατέρα του – «Χρόνια πολλά θρύλε»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κωνσταντίνος Αργυρός
Φωτογραφία: Instagram/argiros_konstantinos

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρ’ ότι είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της γενιάς του και μετράει πάνω από 20 χρόνια πορείας στον κόσμο της μουσικής, φροντίζει από την αρχή της καριέρας του να προστατεύει την προσωπική του ζωή και ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά για την οικογένειά του.

Ωστόσο, πριν από λίγες ώρες, ο αγαπημένος τραγουδιστής έκανε μία νέα ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram, με την μορφή του story, προκειμένου να ευχηθεί στον πατέρα του για τα γενέθλιά του.

Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός δημοσίευσε μία φωτογραφία από την παιδική του ηλικία, στην οποία τον βλέπουμε μαζί με τον πατέρα του, Βασίλη.

Στην ανάρτησή του, ο καλλιτέχνης έχει γράψει: «Ο καλύτερος μπαμπάς. Χρόνια πολλά θρύλε».

Κωνσταντίνος Αργυρός

Ο τραγουδιστής σε συνέντευξή το 2024 στην Κατερίνα Καινούργιου, είχε μιλήσει και για την οικογένειά του. Τότε, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε αναφέρει: «Από μικρή ηλικία ήθελα να κάνω οικογένεια. Μεγάλωσα σε μία πολύ καλή οικογένεια και την αγάπη που πήρα θέλω να την μοιράσω.

Οι γονείς μου προσπαθούσαν να κάνουν οικογένεια, η μητέρα μου αντιμετώπισε διάφορες δυσκολίες και έκανε εξωσωματική. Με τα αδέλφια μου είμαστε τα πρώτα τρίδυμα στην Ελλάδα με εξωσωματική. Δουλεύω πολύ γιατί αυτό έμαθα από τους γονείς μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
17:15 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Η απάντησή της στα αρνητικά σχόλια – «Από μία οθόνη θα μας βλέπεις μέχρι να σβήσει ο ήλιος»

Η Ιωάννα Τούνη και οι κολλητοί της φίλοι ταξίδεψαν μέχρι την Ίμπιζα, για να γιορτάσουν τα γενέ...
16:26 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Νίκος Ψαρράς: Ταξίδεψε στο Νεπάλ με την Έλενα Καρακούλη – «Ένα αξέχαστο μάθημα»

Έναν διαφορετικό προορισμό επέλεξαν ο Νίκος Ψαρράς και η Έλενα Καρακούλη για να περάσουν ένα μ...
15:14 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Παύλος Ντε Γκρες – Μαρί Σαντάλ: Οι ευχές στον γιο τους, Αχιλλέα, για τα γενέθλιά του – «Σε αγαπώ πολύ πολύ»

Ιδιαίτερη ήταν η χθεσινή (12/8) ημέρα για την οικογένεια του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαν...
14:46 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Δανάη Μπάρκα για την φωτιά στην Αχαΐα: «Κουράγιο στους ανθρώπους που παλεύουν για τον τόπο τους»

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές ζουν οι κάτοικοι της Αχαΐας, οι οποίοι έχουν έρθει αντιμέτωποι με έ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια