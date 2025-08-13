Κωνσταντίνος Αργυρός: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια του πατέρα του – «Χρόνια πολλά θρύλε»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρ’ ότι είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της γενιάς του και μετράει πάνω από 20 χρόνια πορείας στον κόσμο της μουσικής, φροντίζει από την αρχή της καριέρας του να προστατεύει την προσωπική του ζωή και ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά για την οικογένειά του.

Ωστόσο, πριν από λίγες ώρες, ο αγαπημένος τραγουδιστής έκανε μία νέα ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram, με την μορφή του story, προκειμένου να ευχηθεί στον πατέρα του για τα γενέθλιά του.

Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός δημοσίευσε μία φωτογραφία από την παιδική του ηλικία, στην οποία τον βλέπουμε μαζί με τον πατέρα του, Βασίλη.

Στην ανάρτησή του, ο καλλιτέχνης έχει γράψει: «Ο καλύτερος μπαμπάς. Χρόνια πολλά θρύλε».

Ο τραγουδιστής σε συνέντευξή το 2024 στην Κατερίνα Καινούργιου, είχε μιλήσει και για την οικογένειά του. Τότε, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε αναφέρει: «Από μικρή ηλικία ήθελα να κάνω οικογένεια. Μεγάλωσα σε μία πολύ καλή οικογένεια και την αγάπη που πήρα θέλω να την μοιράσω.

Οι γονείς μου προσπαθούσαν να κάνουν οικογένεια, η μητέρα μου αντιμετώπισε διάφορες δυσκολίες και έκανε εξωσωματική. Με τα αδέλφια μου είμαστε τα πρώτα τρίδυμα στην Ελλάδα με εξωσωματική. Δουλεύω πολύ γιατί αυτό έμαθα από τους γονείς μου».