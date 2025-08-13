Το όμορφο κοριτσάκι της φωτογραφίας είναι γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός – Μπορείτε να την αναγνωρίσετε;

Το πανέμορφο κοριτσάκι που βλέπουμε στην ασπρόμαυρη φωτογραφία είναι γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία έχει παίξει σε πολλές επιτυχημένες παραστάσεις και σειρές.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Καταφέρατε να την αναγνωρίσετε;

Στην φωτογραφία απεικονίζεται η Νίκη Παλληκαράκη στη παιδική της ηλικία!

Ποια είναι η Νίκη Παλληκαράκη

Η Νίκη Παλληκαράκη γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1965 στην Αθήνα και έχει έναν αδελφό. Μιλώντας για τα παιδικά της χρόνια στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», είχε πει: «Ήμουν ένα ήσυχο παιδί, αλλά τους δυσκόλευα γιατί είχαν ένα μάτι που τους παρακολουθούσε συνεχώς. Παρατηρούσα τα πάντα, άκουγα και είχα ανάγκη να τους βλέπω, να τους παρακολουθώ».

Ακόμα, σε συνέντευξή της στο «Happy Day» είχε εξομολογηθεί πως: «Είχα πολλά παιδικά τραύματα. Η σχέση των γονιών μου ήταν δύσκολη. Απίστευτο πάθος, το οποίο πάθος δεν συνάδει με μια οικογενειακή ζωή. Όταν το πάθος είναι στα υπέροχά του, είναι υπέροχο. Όταν το πάθος είναι στα δύσκολά του είναι μία κόλαση!

Ένα παιδί που γεννιέται δεν είναι σε θέση συναισθηματικά να αποκωδικοποιήσει τι θα πει πάθος και έρωτας. Δημιουργεί τρομακτικές ανασφάλειες, ελλείματα ψυχολογικά, με αποτέλεσμα καμιά φορά τα παιδιά από τέτοιου είδους σχέσεις να είμαστε ψυχολογικά αναλφάβητα. Εγώ με αυτά που είχα περάσει δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω παιδιά και να μην είμαι σε θέση να τους έχω ένα υπέροχο περιβάλλον συναισθηματικό».

Η απώλεια των γονιών της και η άνοια της μητέρας της

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Νίκη Παλληκαράκη έχει χάσει και τους δύο της γονείς. Πρώτος «έφυγε» ο πατέρας της, το Νοέμβριο του 2020. Στις 8 Μαΐου του 2022 πέθανε και η μητέρα της, η οποία έπασχε από άνοια.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Όλα για τη ζωή μας», τον Ιανουάριο του 2024, η ηθοποιός είχε μιλήσει για την μητέρα της και την μάχη της με την άνοια.

«Κουβαλάς όλο το συναισθηματικό βάρος που σου δημιουργεί αυτό που βλέπεις στην ίδια σου την μάνα. Πρέπει να το βάλεις στην άκρη και να φροντίσεις εσύ αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν μια διαδικασία εξαιρετικά επώδυνη. Ανέπτυξα μηχανισμούς στην πορεία για να μπορώ να το διαχειριστώ. Τώρα που τα θυμάμαι ψύχραιμα, υπήρχαν δείγματα της ασθένειας 20 χρόνια πριν. Πέθανε πέρσι η μητέρα μου. Ήταν 91 ετών. Νομίζω γύρω στα 70 άρχισε να μην θυμάται. Δεν με αναγνώριζε, σε σημείο που θύμωνα ομολογώ. Νόμιζα ότι με πειράζει, ότι αστειεύεται», είχε αναφέρει η Νίκη Παλληκαράκη.

Επιπλέον, είχε εξηγήσει ότι: «Έπειτα από μία 10ετία άρχισα να συνειδητοποιώ ότι δεν είναι απλά μία απώλεια μνήμης. Άρχισε να έχει προβλήματα προσανατολισμού και συμπεριφοράς. Είχε γίνει περίεργη, ένας καχύποπτος άνθρωπος. Εκεί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν ήταν εύκολο».

«Στην προσπάθειά της να καταλάβει, αγχωνόταν και γινόταν ακόμα χειρότερα. Δεν της είπαμε ποτέ για τον θάνατο του πατέρα μου, γιατί ήταν η πιο σημαντική μνήμη που της είχε μείνει. Ρωτούσε συνέχεια για εκείνον. Ρωτούσε γιατί δεν έρχεται να την δει, πού είναι ο πατέρας μου. Συνέχεια…», είχε προσθέσει.

Πορεία στην υποκριτική

Παρ’ ότι ήταν απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Νίκη Παλληκαράκη γρήγορα πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με την υποκριτική και έχει σπουδάσει στο Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού Δράματος – «Δεσμοί».

Μιλώντας στην εκπομπή «Αυτό είναι Σαββατοκύριακο» για την απόφασή της να ασχοληθεί με τον κόσμο της Τέχνης, η ηθοποιός είχε πει: «Η υποκριτική ήταν παιδικό μου όνειρο, από 5-6 ετών αυτό τους δήλωνα. Εντάξει, προέκυψε η Ιατρική. Από δικές μου φοβίες μπήκα στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας.

Ήμουν κρυφά και στη σχολή του Πέλου Κατσέλη για 1 χρόνο, δεν συνδυάζονταν, φοβήθηκα τον χώρο, τελείωσα την Ιατρική, το απωθημένο παρέμενε και μεγεθυνόταν και γύρισα ξανά στον χώρο της Τέχνης!».

Κατά την διάρκεια της καριέρας της, η Νίκη Παλληκαράκη έχει παίξει σε ιδιαίτερα επιτυχημένες παραστάσεις και σίριαλ.

Δείγμα της δουλειάς της στο θέατρο, είναι οι παραστάσεις: «Ικέτιδες», «Ηλέκτρα», «Μήδεια», «Βάτραχοι», «Όρνιθες», «Ο αρχοντοχωριάτης», «Λυσιστράτη», «Πλούτος», «Η ζωή μου όλη – Στέλιος Καζαντζίδης», «Κι από Σμύρνη Σαλονίκη» και «Μάρτυρας κατηγορίας».

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Buongiorno», η καλλιτέχνις αναφερόμενη στο θέατρο, είχε εξομολογηθεί πως: «Το θέατρο είναι η ζωή μου. Η σχέση μου με το θέατρο είναι ιαματική και μου έκανε καλό, το είχα ανάγκη. Μέχρι τα 90, μέχρι τα 100 εγώ θέλω να παίζω».

Στην τηλεόραση έκανε το ντεμπούτο της το 1992, στην κοινωνική σειρά «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά». Μεταξύ άλλων, έχουμε απολαύσει την ηθοποιό στις σειρές: «Φιλοδοξίες», «Η ζωή της άλλης», «Θα βρεις το δάσκαλό σου», «Δικαίωση», «Πέτα τη φριτέζα» και «Η γη της ελιάς».

Αξίζει να σημειωθεί πως στην μεγάλη οθόνη έχει εμφανιστεί στις ταινίες «Ουτοπία» και «Τρία πουλάκια κάθονται».

Η προσωπική της ζωή

Η Νίκη Παλληκαράκη έχει επιλέξει να προστατέψει την προσωπική της ζωή και δεν έχει αφήσει να γίνουν πολλά πράγματα γνωστά γι’ αυτή.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Down Town Κύπρου», η ηθοποιός είχε εξηγήσει ότι: «Ποτέ δεν έβαλα πίσω τον έρωτα. Πάντα ήταν και παραμένει η πηγή της ζωής μας! Ποτέ δεν τον παραμέρισα. Αφιερώθηκα στη ζωή μου και έζησα τον έρωτα στον απόλυτο βαθμό».

Σε άλλο σημείο είχε παραδεχτεί πως: «Μπορεί να πέσω με τα μούτρα σε έναν έρωτα που με έχει συνταράξει και όσο βγει. Όσο πάει… Μακάρι να προκύψει η κοινή ανάγκη που θα κάνει το πράγμα να μην τελειώσει ποτέ και θα είναι ο σύντροφος της ζωής μου.

Συνεχίζω να το ψάχνω ακόμα, το θέλω πολύ. Πιστεύω στο “για πάντα”, αν και είναι πολύ ρομαντικό. Στο να σου συμβεί και να έχεις απόλυτη ανάγκη κάποιον, αλλά και εκείνος εσένα αυτό είναι το δύσκολο. Γιατί μου έχει τύχει ή να τελειώσει στον άλλο πρώτα ή να τελειώσει σε μένα και να θέλω να πάω τη ζωή μου παρακάτω».