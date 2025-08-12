Τα 3 ζώδια που θα δουν σημαντική βελτίωση στη ζωή τους έως τις 17 Αυγούστου – «Θα βρείτε επιτέλους λύση σε κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε»

Μετά την εβδομάδα από 11 έως 17 Αυγούστου 2025, η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη για τρία ζώδια. Στις 11 Αυγούστου, ο Ερμής εισέρχεται στην περίοδο που οι αστρολόγοι ονομάζουν «στασιμότητα σε ορθή πορεία».

Ο Ερμής είναι πολύ ισχυρός, και με τον πλανήτη να βρίσκεται σε στάση αυτή την εβδομάδα, κάποια απρόσμενα προβλήματα μπορεί να γίνουν εμφανή ή να αποκαλυφθούν νέες πληροφορίες. Ο Ερμής θα αρχίσει να κινείται προς τα εμπρός στις 15 Αυγούστου.

Στις 11 Αυγούστου, η Αφροδίτη θα συναντηθεί επίσης με τον Δία στις 14 μοίρες του Καρκίνου, κάτι που συμβαίνει μόνο μία φορά τον χρόνο. Αυτή είναι μια ευχάριστη διέλευση, αλλά μην περιμένετε να έχετε μεγάλη θέληση.

Αυτή η όψη είναι υπέροχη για συναντήσεις, κοινωνικές δραστηριότητες, ραντεβού και προσωπικά οικονομικά θέματα. Η 11η Αυγούστου αντιπροσωπεύει επίσης την κορύφωση του εξαγώνου του Κρόνου με τον Ουρανό, το οποίο μας συνοδεύει από τις 7 Ιουλίου.

Ο Κρόνος κυβερνά το παλιό, και ο Ουρανός το νέο, οπότε βιώνουμε ορισμένα πράγματα που συνδέουν αυτά τα δύο. Μας παρουσιάζονται νέοι τρόποι για να κάνουμε τα πράγματα, και το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αγκαλιάσουμε την ενέργεια του μέλλοντος που θα παραμείνει μαζί μας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στη συνέχεια, στις 14 Αυγούστου, ο Ερμής σχηματίζει εξάγωνο με τον Άρη. Αυτή είναι μια διέλευση επικοινωνίας και συζήτησης. Οι πληροφορίες μπορεί να ρέουν πολύ γρήγορα, και αυτό είναι ιδιαίτερα καλό αν ψάχνετε για απαντήσεις σε κάποιο πρόβλημα ή αν κάνετε brainstorming. Λόγω της ορθής κίνησης του Ερμή, αυτή η όψη θα επαναληφθεί στις 17 Αυγούστου, και τυχόν απαντήσεις που ψάχνετε μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ξεκάθαρες.

Τα 3 ζώδια που θα δουν σημαντική βελτίωση στη ζωή τους έως τις 17 Αυγούστου

Λέων,

Ζυγός,

Δίδυμος

Λέων

Με τον Ερμή στην περίοδο σταθερής άμεσης πορείας, τα προβλήματα στην επικοινωνία ενδέχεται να μην επιλυθούν αμέσως. Μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα με παρερμηνείες ή σύγχυση, είτε προσωπικά είτε με άλλους. Αυτό, σε συνδυασμό με τις όψεις από την προηγούμενη εβδομάδα που εξακολουθούν να επιδρούν, μπορεί να σας προκαλέσει αμφιβολίες για τον εαυτό σας, να νιώσετε αμφιβολία ή να αμφισβητήσετε άλλους.

Πρώτα απ’ όλα, κατανοήστε ότι ο Ερμής δεν κινείται ακόμα προς τα μπρος, και σε πολλές περιπτώσεις, το να αισθάνεστε έτσι είναι φυσιολογικό. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Άρη την Τρίτη μπορεί να σας φαίνεται απογοητευτική, και μπορεί ακόμη να βιώσετε θυμό σχετικά με τη σκέψη σας.

Αυτή η εβδομάδα είναι η κατάλληλη στιγμή να αναλογιστείτε τυχόν προβλήματα επικοινωνίας που μπορεί να υπάρχουν μέσα σας ή με άλλους και να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε ανισορροπία νιώθετε. Να είστε σίγουροι ότι η αυτοεκτίμησή σας θα επιστρέψει σύντομα, εάν δεν αισθάνεστε στο συνηθισμένο σας επίπεδο.

Επικεντρωθείτε στα πάθη σας και στα πράγματα για τα οποία αισθάνεστε πιο σίγουροι, και μιλήστε με αυτούς που είναι κοντά σας, αν νιώθετε την ανάγκη. Περιμένετε τα πράγματα να αρχίσουν να διορθώνονται μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Ζυγός

Η Σελήνη εισέρχεται στον Κριό την Τρίτη, και η σύνοδός της με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα, καθώς και η αντίθεσή της με τον Άρη, ενδέχεται να προκαλέσουν κάποια προβλήματα στις σχέσεις σας. Μπορεί να νιώσετε σύγχυση, απογοήτευση και ότι οι ανάγκες σας πάντα παραμελούνται.

Μέχρι να αρχίσει ο Ερμής να κινείται προς τα μπρος, να είστε προσεκτικοί, καθώς η επικοινωνία σας ή αυτή των άλλων μπορεί να μην είναι ιδανική.

Αν βρείτε τον εαυτό σας να τραβάει σε πολλές κατευθύνσεις αυτή την εβδομάδα, θα χρειαστεί να θέσετε όρια στους άλλους και να επικεντρωθείτε περισσότερο στη διαχείριση του χρόνου σας. Αυτά τα προβλήματα μπορεί να προκύψουν με έναν ρομαντικό σύντροφο ή με κάποιον άλλον με τον οποίο είστε στενά συνδεδεμένοι.

Αν πρόκειται για ερωτικό σύντροφο, ίσως χρειαστεί να ζητήσετε ένα σύντομο διάλειμμα ή επαναφορά στη σχέση. Αν πρόκειται για κάποιον που σχετίζεται με τη δουλειά, ίσως χρειαστεί να υπερασπιστείτε τις ιδέες ή τα σχόλιά σας, οπότε να είστε προετοιμασμένοι να στηρίξετε τις προτάσεις σας με αυτοπεποίθηση και γεγονότα.

Δίδυμος

Ο Ερμής είναι σε ορθή πορεία, αλλά δεν κινείται ακόμη προς τα μπρος, οπότε προσέξτε πώς σκέφτεστε και σχεδιάζετε, ειδικά όταν πρόκειται για οικονομικά ζητήματα αυτή την εβδομάδα.

Τα οικονομικά προβλήματα, πραγματικά ή φανταστικά, μπορεί να είναι στο επίκεντρο. Έχετε μια όμορφη διέλευση που επηρεάζει τα οικονομικά σας αυτή την εβδομάδα, η οποία μπορεί να βοηθήσει. Απλά μην το παρακάνετε!

Για να αποφύγετε προβλήματα, σκεφτείτε προσεκτικά οποιαδήποτε αγορά ή επένδυση και μην βιάζεστε. Επίσης, μην αφήσετε το άγχος να σας οδηγήσει στο να αγοράσετε πράγματα που δεν χρειάζεστε πραγματικά. Μην περιμένετε καμία οικονομική καταστροφή, αλλά μπορεί να θέλετε να βρείτε τρόπους για να εξοικονομήσετε ή να μειώσετε τα έξοδά σας, κάτι που θα σας κάνει να αισθανθείτε καλύτερα.

Αν νιώθετε πως τα πράγματα είναι πιεσμένα, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι με τον Δία και την Αφροδίτη να επηρεάζουν το εισόδημά σας, νέες οικονομικές ευκαιρίες είναι πιθανές.

Θα μπορέσετε να λύσετε οποιαδήποτε προβλήματα αντιμετωπίζετε αυτή την εβδομάδα, και το οικονομικό σας μέλλον φαίνεται λαμπρό!