Τέσσερα ζώδια έχουν πολλά να περιμένουν μετά την Πανσέληνο στις 9 Αυγούστου 2025. Αυτή η Πανσέληνος στον Υδροχόο φέρνει μια ιδιαίτερα ισχυρή ενέργεια καθώς συνδέεται με τον Πλούτωνα, τον πλανήτη της μεταμόρφωσης, οδηγώντας σε μόνιμες αλλαγές στις ζωές αυτών των αστρολογικών ζωδίων.

«Αυτή είναι μια άγρια Πανσέληνος», σύμφωνα με την αστρολόγο Helena Hathor, η οποία εξήγησε ότι «κυριολεκτικά γράφει ιστορία», καθώς σηματοδοτεί την πρώτη Πανσέληνο στον Υδροχόο από τότε που ο Πλούτωνας, ο πλανήτης της αναγέννησης και της μεταμόρφωσης, «πέρασε στο ζώδιο του Υδροχόου τον περασμένο Νοέμβριο».

Σύμφωνα με την Hathor, η Πανσέληνος του Αυγούστου 9, γνωστή και ως Πανσέληνος του Οξύρρυγχου, «θέτει τον τόνο για τα επόμενα 20 χρόνια της ζωής σας», και τα τέσσερα ζώδια που προορίζονται για μεγαλειώδη αποτελέσματα μετά την ανατολή της κάνουν το καλύτερο δυνατό για να εκμεταλλευτούν αυτή τη δυναμική ενέργεια.

Η Πανσέληνος ήταν σημείο καμπής για 4 ζώδια – «Έρχονται μόνιμες αλλαγές στη ζωή τους»

Αιγόκερως,

Ζυγός,

Καρκίνος,

Κριός

Αιγόκερως

Αιγόκεροι, έχετε κάτι να περιμένετε γιατί «αυτή η Πανσέληνος καθορίζει την αυτοεκτίμησή σας», εξήγησε η Hathor. «Σταματάτε να υποτιμάτε τον εαυτό σας. Ξαναγράφετε ολόκληρη την ιστορία σας, όλη την αφήγηση».

Σύμφωνα με την Hathor, η Πανσέληνος του Αυγούστου 9 στον Υδροχόο σας ζητά όχι μόνο να «χρησιμοποιήσετε τις φυσικές σας ικανότητες και τα ταλέντα σας για να κερδίσετε τα χρήματα που αξίζετε», αλλά και να απελευθερώσετε οποιεσδήποτε περιοριστικές πεποιθήσεις μπορεί να έχετε για τα χρήματα.

Αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για να αρχίσετε να προσελκύσετε χρήματα, καθώς την ίδια στιγμή ανοίγει η Πύλη του Λέοντα, «διαμορφώνοντας τα επόμενα 20 χρόνια του πλούτου σας και ό,τι δημιουργείτε» εξήγησε η Hathor.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μόνο πράγμα που κάνει την 9η Αυγούστου ιδιαίτερα ισχυρή. Σύμφωνα με την Hathor, δεν παίζετε πλέον με τα λόγια σας. «Τα αναλαμβάνετε όλα, μιλάτε πολύ δυνατά γι’ αυτό», είπε η Hathor. «Ανακοινώνετε πραγματικά σε όσους δεν πίστευαν στις ικανότητές σας, ότι έχετε τελειώσει μαζί τους και πραγματικά ανακαλύπτετε όλη σας τη ζωή και είστε έτοιμοι να δείξετε στον κόσμο τι μπορείτε να κάνετε και να δείτε τα χρήματα να έρχονται».

Ζυγός

Ζυγοί, έχετε πολλά να περιμένετε μετά από αυτήν την Πανσέληνο. Σύμφωνα με την Hathor, «οι σχέσεις που επιλέγετε τώρα διαμορφώνουν τη χαρά σας, την αγάπη σας και το πάθος σας για τα επόμενα είκοσι χρόνια».

Με τον Πλούτωνα, τον πλανήτη της μεταμόρφωσης, στο ίδιο ζώδιο με την Πανσέληνο αυτού του μήνα, σας ζητείται να απελευθερώσετε αυτούς που δεν ευθυγραμμίζονται με εσάς ή τις αξίες σας.

Η Hathor εξήγησε ότι ο Πλούτωνας είναι εδώ για να δημιουργήσει ενέργεια και μαγνητισμό στον δημιουργικό σας τομέα, πράγμα που σημαίνει ότι αν θέλετε να δείξετε στον κόσμο για τι θέλετε να είστε γνωστοί, ήρθε η ώρα να προχωρήσετε από αυτούς που σας κρατούν πίσω στη ζωή για κάποιο λόγο ή άλλο.

«Στην πραγματικότητα, σοκάρετε τους ανθρώπους γιατί οι άνθρωποι έχουν μια εικόνα για εσάς στο μυαλό τους και είναι συνηθισμένοι σε αυτήν», προειδοποίησε η Hathor, «και όταν βγείτε έξω και ανεβάσετε το επίπεδό σας, πιθανότατα θα χάσετε μερικούς φίλους με αυτό», αλλά συνέστησε να μην αφήσετε τις απόψεις τους να σας κρατήσουν πίσω.

«Είστε έτοιμοι τώρα να κάνετε ένα άλμα μπροστά και να ζήσετε την καλύτερη εκδοχή της ζωής σας».

Καρκίνος

Καρκίνοι, «Κόβετε τους καρμικούς δεσμούς», είπε η Hathor, και «βασικά έχετε τελειώσει με οποιονδήποτε είναι σε πραγματικά στενές σχέσεις μαζί σας.» Έχετε πολλά να περιμένετε μετά από αυτήν την Πανσέληνο, γιατί δεν θα είστε πλέον συνδεδεμένοι με συναισθηματικά εξαντλητικές σχέσεις.

Όχι μόνο αυτό, αλλά αυτή η Πανσέληνος είναι επίσης μια καρμική αποτοξίνωση για τα χρήματά σας. Όπως εξήγησε η Hathor, «Είστε έτοιμοι να προχωρήσετε σε αυτές τις κοινές επιχειρήσεις μόνο με τα άτομα με τα οποία προορίζεστε να βγάλετε χρήματα».

Από επαγγελματικές σχέσεις μέχρι ερωτικές σχέσεις, μπορείτε να περιμένετε μία αύξηση στα έσοδά σας, καθώς απελευθερώνετε τα πράγματα που δεν εξυπηρετούν πλέον τον υψηλότερο σκοπό σας.

Κριός

Κριοί, ενώ μπορεί να έχετε μια ανώμαλη πορεία μπροστά σας καθώς βρίσκεστε σε ένταση με έναν παλιό φίλο, έχετε ακόμη πολλά να περιμένετε μετά από αυτήν την Πανσέληνο.

«Αυτό μπορεί να είναι μια μάχη εξουσίας με έναν φίλο, ή έναν παιδικό φίλο, ή μέλος της οικογένειας, οπότε υπάρχει κάποια διαφορά που πρέπει να διευθετήσετε», εξήγησε η Hathor. Αυτή η Πανσέληνος σας ζητά να πάρετε την επιρροή σας στα σοβαρά.

Από το να δημιουργήσετε κοινότητα μέχρι το να γίνετε καλύτεροι ηγέτες, η δουλειά σας είναι να απομακρυνθείτε από τοξικά άτομα και να ευθυγραμμιστείτε περισσότερο με τον μεγαλύτερο σκοπό σας και αυτούς που τον εμπνέουν.

Όπως είπε η Hathor, μαθαίνετε το αποτύπωμα που έχουν οι άλλοι πάνω σας. Έτσι, για καλό ή για κακό, σιγά-σιγά μεταμορφώνεστε σε αυτούς που είναι πιο κοντά σας. Γι’ αυτό, πρέπει να αναρωτηθείτε αν αυτά τα άτομα ευθυγραμμίζονται με το όραμά σας. Αν όχι, ίσως ήρθε η ώρα για έναν μικρό ξεκαθάρισμα.