Οικονομικές ευκαιρίες για 3 ζώδια από τις 11 έως τις 18 Αυγούστου – «Η αφθονία αρχίζει από μέσα σας»

Την εβδομάδα από 11 έως 17 Αυγούστου 2025, τρία ζώδια προσελκύουν μεγάλη οικονομική επιτυχία. Όταν επικεντρώνεστε μόνο στα χρήματα και στο υπόλοιπο του τραπεζικού σας λογαριασμού, μπορεί ακούσια να τροφοδοτήσετε τις πληγές της έλλειψης και να απωθήσετε αυτό που πραγματικά θέλετε. Αντίθετα, για να προσελκύσετε μεγαλύτερη ευημερία στη ζωή σας αυτή την εβδομάδα, σκεφτείτε την ενέργεια της αφθονίας.

Η ενέργεια της αφθονίας ξεκινά μέσα σας. Εκδηλώνεται σε ό,τι αφιερώνετε το χρόνο σας, πώς φροντίζετε τον εαυτό σας και το αίσθημα γενναιοδωρίας που έχετε. Για να προσελκύσετε την μεγαλύτερη ευημερία την εβδομάδα που έρχεται, πρέπει να ενσαρκώσετε μια ενέργεια αφθονίας και όχι απλά να επικεντρωθείτε στα χρήματα.

Ο Ερμής θα επιστρέψει σε ορθή πορεία τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, στον Λέοντα, βοηθώντας να τελειώσουν οι περίοδοι ανασκόπησης. Αυτό θα σας επιτρέψει να πάρετε ό,τι έχετε μάθει από τις 18 Ιουλίου και να προσαρμόσετε την οικονομική σας προσέγγιση.

Ωστόσο, είναι η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Δία στον Καρκίνο και η ανάδρομη στάση της Δήμητρας στον Κριό, επίσης τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, που πραγματικά σας βοηθούν να κατανοήσετε ότι αυτό που προσελκύει τον πλούτο είναι η ενέργειά σας και όχι απλώς οι πράξεις σας.

Τρία ζώδια προσελκύουν οικονομική αφθονία:

Καρκίνος,

Ιχθύς,

Δίδυμος

Καρκίνος

Νιώθετε σημαντική ανακούφιση, αγαπητοί Καρκίνοι. Ο Ερμής θα επιστρέψει επιτέλους σε ορθή πορεία στον Λέοντα τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, φέρνοντας ευκολία και αφθονία στη ζωή σας.

Ο Ερμής ήταν ανάδρομος από τις 18 Ιουλίου, καλώντας σας να αναθεωρήσετε παρελθούσες αποφάσεις και να εξετάσετε την αίσθηση της αξίας σας για να ζήσετε μια πλούσια ζωή.

Τώρα που ο Ερμής ολοκληρώνει αυτήν την περίοδο ανασκόπησης, θα μπορέσετε επιτέλους να προχωρήσετε με τους οικονομικούς σας στόχους. Φροντίστε να εστιάσετε στο να ενσαρκώσετε αυτό που αξίζετε, καθώς και να καλλιεργήσετε μια βαθιά αίσθηση αυτοπεποίθησης.

Με τον Ερμή στον Λέοντα, θα χρειαστεί να καταλάβετε τον χώρο σας και να πάρετε τολμηρές αποφάσεις για να αναστρέψετε την οικονομική σας κατάσταση. Και με τον Ερμή τώρα σε ορθή πορεία, μπορείτε να περιμένετε νέες προσφορές και ευκαιρίες να αρχίσουν να φιλτράρονται. Απλά βεβαιωθείτε ότι τιμάτε την αξία σας με κάθε απόφαση που παίρνετε.

Ιχθύες

Μην προσπαθήσετε να επιταχύνετε τη διαδικασία, αγαπητοί Ιχθύες. Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, ο αστεροειδής Δήμητρα θα γίνει ανάδρομος στον Κριό, ξεκινώντας μια σημαντική φάση στο ταξίδι σας προς την ευημερία. Η Δήμητρα φέρει μια τρυφερή και προστατευτική ενέργεια που σας βοηθά να εστιάσετε στον εαυτό σας και όχι στις εξωτερικές καταστάσεις.

Η Δήμητρα ανάδρομη στον Κριό είναι μια περίοδος για να κάνετε μια βαθιά ανασκόπηση του τι πιστεύετε ότι αξίζετε, καθώς και της ενέργειας με την οποία προσεγγίζετε τα οικονομικά σας. Αν καταφέρετε να κατανοήσετε την ενέργεια της αφθονίας, αυτή η περίοδος θα μεταμορφώσει την οικονομική σας ζωή.

Η Δήμητρα ανάδρομη θα φέρει στην επιφάνεια θέματα σχετικά με την αξία που αποδίδετε στον εαυτό σας, καθώς και την αίσθηση της γενναιοδωρίας σας προς τους άλλους.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θέλετε να αναλογιστείτε πόσο χρεώνετε για τις υπηρεσίες ή τα ταλέντα σας, και αν προσεγγίζετε τα χρήματα με την ίδια ενέργεια που δίνετε στη φροντίδα του εαυτού σας ή στη ζωή στο σπίτι σας.

Μόνο και μόνο επειδή πρόκειται για χρήματα δεν σημαίνει ότι αυτή η περιοχή της ζωής σας δεν χρειάζεται την ίδια φροντίδα και ενέργεια με άλλες πτυχές. Γνωρίστε την αξία σας, φροντίστε τα οικονομικά σας και στείλτε την ενέργεια της αφθονίας σε όλα όσα κάνετε.

Δίδυμος

Πιστέψτε στα μεγάλα σας όνειρα, αγαπητοί Δίδυμοι. Ίσως να έχετε ακούσει την φράση: «Πρέπει να κάνετε χρήματα για να κερδίσετε χρήματα». Αυτό αναφέρεται στην ανάγκη να πάρετε ρίσκο και να επενδύσετε στον εαυτό σας, σε μια επιχείρηση ή στην εκπαίδευσή σας για να δημιουργήσετε μεγαλύτερη ευημερία.

Αυτή ακριβώς είναι η ενέργεια που θα σας περιβάλλει τις επόμενες μέρες. Εμπιστευτείτε τον εαυτό σας στις επιλογές που κάνετε και επιτρέψτε στον εαυτό σας να προχωρήσετε με τα σχέδιά σας.

Ό,τι κι αν κάνετε, μην αφήσετε την αναποφασιστικότητα να σας εμποδίσει από το να εκμεταλλευτείτε αυτή την αφθονία και την τυχερή ενέργεια.

Η Αφροδίτη θα ενωθεί με τον Δία στον Καρκίνο τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, επηρεάζοντας την ευημερία σας. Ο Δίας είναι ο πλανήτης της τύχης, ενώ η Αφροδίτη κυβερνά τα ακίνητα και τις οικονομικές υποθέσεις.

Η Αφροδίτη σε αυτόν τον τομέα της ζωής σας συνήθως απολαμβάνει να ξοδεύει χρήματα, ενώ ο Δίας θα σας βοηθήσει να σκεφτείτε τρόπους για να δημιουργήσετε υψηλότερα κέρδη. Αυτή η ενέργεια ευνοεί μια επένδυση, είτε στα ακίνητα είτε σε άλλον τομέα. Αν και αυτό θα απαιτήσει να βάλετε χρήματα, η απόδοση θα ξεπεράσει κατά πολύ τις προσδοκίες σας.