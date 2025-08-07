«Έκρηξη» τύχης για 4 ζώδια τις επόμενες εβδομάδες – «Τώρα περνούν δύσκολα, αλλά τα καλύτερα έρχονται»

Τέσσερα ζώδια περνούν δύσκολα αυτή τη στιγμή, όμως όλα πρόκειται να μπουν στη θέση τους από τις 6 Αυγούστου 2025, όταν ο Άρης εισέλθει στον Ζυγό. Αυτό θα φέρει πολλή ηρεμία σε κάποια ζώδια που βίωσαν τριβές και δράματα κατά τη διάρκεια του Άρη στην Παρθένο.

Ο Άρης κυβερνά τις φιλοδοξίες μας, την ορμή μας και την ενέργειά μας. Στoν Παρθένο, εστιάζει στην τελειομανία , ενώ στον Ζυγό θα μας κάνει να αναλογιστούμε τη δυναμική των σχέσεών μας.

Για τα τέσσερα ζώδια που επηρεάζονται θετικά από την ενέργεια του Άρη στο Ζυγό, αυτή είναι μια περίοδος συγχώρεσης, πνευματικής σαφήνειας και αναστοχασμού. Η ενέργεια αυτή μπορεί να απαιτήσει τη διόρθωση των σχέσεων που επηρεάστηκαν αρνητικά από τον Άρη στην Παρθένο.

Παρά το γεγονός ότι οι τελευταίες εβδομάδες ήταν προκλητικές, ο Άρης στην Παρθένο ήταν ακόμα μια περίοδος αναγκαίων μαθημάτων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη που αυτά τα ζώδια ενδέχεται να βιώσουν στους επόμενους μήνες.

Τώρα γνωρίζετε πώς να συμβιβαστείτε και να συνεργαστείτε καλά με τους άλλους. Τώρα που ο Άρης είναι στον Ζυγό, οι συνεργασίες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα αποδειχθούν καρποφόρες και γεμάτες ενέργεια.

Η ζωή θα βελτιωθεί σημαντικά για 4 ζώδια – «Έκρηξη» τύχης για 4 ζώδια τις επόμενες εβδομάδες

Δίδυμος,

Παρθένος,

Τοξότης,

Ιχθύες

Δίδυμος

Δίδυμοι, περνάτε δύσκολα αυτή τη στιγμή, αλλά μην αφήσετε αυτό να σας καταβάλλει – όλα πρόκειται να μπουν στη θέση τους. Ο Άρης στην Παρθένο ίσως προκάλεσε αναταραχές στο σπίτι σας, καθώς μάθατε πώς να διαχειρίζεστε τα διαφορετικά συναισθήματα των γύρω σας. Ίσως να νιώθατε ότι περπατούσατε σε “αυγά” κατά την περίοδο αυτή, ή μπορεί να ήσασταν ο “διοικητής”, δίνοντας εντολές στους γύρω σας.

Ωστόσο, ο Άρης στον Ζυγό φέρνει μια διαφορετική και πιο ερωτική και παιχνιδιάρικη ενέργεια. Η προσοχή σας θα στραφεί στο να συνεργάζεστε καλύτερα με τους άλλους και όχι στο να παίρνετε βίαια τον έλεγχο.

Καθώς ο Άρης εισέρχεται σε πιο χαλαρές περιοχές της Αφροδίτης, θα σας παρακινήσει να κοιτάξετε μέσα σας και να είστε ειλικρινείς. Ο Άρης στον Ζυγό μπορεί να σας κάνει πιο συμπονετικούς και κατανοητικούς, καθώς θα σχηματίζει θετική όψη με το ζώδιό σας.

Αν και θα υπάρξουν στιγμές που θα αισθανθείτε φιλόδοξοι, αυτό θα αφορά περισσότερο την δημιουργική σας ενέργεια ή τις ρομαντικές σας προοπτικές. Αυτοί που βρίσκονται σε σχέσεις θα είναι ενθουσιασμένοι κατά τη διάρκεια της πορείας του Άρη στον Ζυγό, η οποία θα προάγει τη διασκέδαση, τη συναρπαστική ατμόσφαιρα και τη φροντίδα.

Οι ελεύθεροι θα μπορούσαν να γνωρίσουν νέους ανθρώπους κατά την περίοδο αυτή, και αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να αισθανθούν πιο αισιόδοξοι όσον αφορά τον έρωτα.

Παρθένος

Παρθένος, ο Άρης επιτέλους βγαίνει από το ζώδιό σας, πράγμα που σημαίνει ότι όλα πρόκειται να μπουν στη θέση τους. Με τον πλανήτη του πολέμου να μην βρίσκεται πια στο ζώδιό σας, μπορείτε να εξερευνήσετε νέους δρόμους με μεγαλύτερη ευθυγράμμιση. Δεν θα αισθάνεστε πλέον πιεσμένοι ή προσηλωμένοι στο να ολοκληρώσετε κάτι, φτάνοντας στα όρια της εξάντλησης. Κάντε χρόνο να επαναφορτιστείτε, προχωρήστε αργά και ζήστε στο παρόν.

Ο Άρης στο ζώδιό σας ίσως σας έκανε να επικεντρωθείτε στο μέλλον, δουλεύοντας από φόβο ή την ανάγκη να πετύχετε κάτι χωρίς να θέσετε πρακτικά όρια. Όμως τώρα είναι η στιγμή να ακούσετε το σώμα σας και να είστε ήπιοι με τον εαυτό σας. Ο Άρης στον Ζυγό σας καλεί να δείξετε αγάπη και φροντίδα στον εαυτό σας, καθώς επιστρέφετε στην εκτίμηση των ονείρων σας και θέτετε προτεραιότητες στους οικονομικούς σας στόχους.

Καθώς ο Δίας και η Αφροδίτη πλησιάζουν στη δυναμική τους σύνοδο, αυτή η περίοδος μπορεί να μοιάζει σχεδόν θαυματουργή, ενισχύοντας τις θετικές σας πεποιθήσεις και γεμίζοντάς σας με ελπίδα. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για συμφιλιώσεις, ιδιαίτερα αν ο Άρης είχε προκαλέσει εντάσεις στις σχέσεις σας.

Μπορεί να υπάρξει ένα αίσθημα ανανεωμένης εμπιστοσύνης στον εαυτό σας και οι σχέσεις σας να αποκτήσουν περισσότερη ηρεμία και αρμονία. Η επικοινωνία γίνεται πιο εύκολη, αφού τώρα θα είστε πιο συνειδητοί σε ό,τι αφορά τον θυμό σας και πιο πρόθυμοι να συμβιβαστείτε. Αυτή είναι η στιγμή σας να βγείτε ξανά στο φως μετά την καταιγίδα και να συνεργαστείτε με επιτυχία με τους άλλους.

Τοξότης

Τοξότες, ως μεταβλητό ζώδιο, ίσως να βιώσατε την ένταση της διέλευσης του Άρη στην Παρθένο, καθώς σχημάτισε μια σκληρή όψη με το ζώδιό σας. Τώρα που ο Άρης είναι στον Ζυγό, η ενέργεια λειτουργεί υπέρ σας, μειώνοντας τις συγκρούσεις. Μπορείτε να συνεργαστείτε καλά με τους άλλους, και με τη Σύνοδο της Αφροδίτης με τον Δία (ο κυβερνήτης σας) αισθάνεστε μεγαλύτερη εκτίμηση για τις σχέσεις σας και τις εμπειρίες που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια της διέλευσης του Άρη.

Αυτή είναι επίσης μια στιγμή που η ρομαντική σας ενέργεια μπορεί να ανθίσει, καθώς ο Άρης θα σχηματίσει μια ευχάριστη και απολαυστική όψη με το ζώδιό σας, επιτρέποντάς σας να ζήσετε σκαμπανεβάσματα της αγάπης με περισσότερη πρακτικότητα, ενώ παράλληλα απολαμβάνετε τις όμορφες, χαλαρές στιγμές του έρωτα.

Από τώρα και στο εξής, μπορείτε να βάλετε τα σχέδιά σας σε εφαρμογή με πολύ περισσότερη αποφασιστικότητα. Ο Άρης στον Ζυγό θα σας παρακινήσει επίσης να πετύχετε στον τομέα σας, καθώς τα όνειρά σας θα έρθουν στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αν και ο Κρόνος από τον Κριό σχηματίζει αντίθεση με τον Άρη, , μπορείτε να ωφεληθείτε, αρκεί να καταβάλλετε την προσπάθεια και να μην χάσετε από το βλέμμα σας τους στόχους σας.

Ιχθύες

Ιχθύ, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχεις περάσει δύσκολα το τελευταίο διάστημα. Ενώ κατά τη διάρκεια της διέλευσης του Άρη από την Παρθένο προσπαθούσατε να βρείτε τη φωνή σας, τώρα με τον Άρη στον Ζυγό αρχίζετε να βρίσκετε τη δύναμή σας. Ο Άρης στην Παρθένο πιθανόν να προκάλεσε ανισορροπίες εξουσίας στις σχέσεις σας, αλλά τώρα ανακτάτε τον έλεγχο και μαθαίνετε να είστε πιο ανεξάρτητοι.

Ο Άρης στην Παρθένο μπορεί να σας έφερε στα όρια του να ρίξετε γέφυρες, ή άλλοι μπορεί να το έκαναν αυτό σε εσάς. Όμως τώρα είναι η περίοδος να κοιτάξετε μέσα σας και να δείτε ποιες συνεργασίες είχαν την πιο μεγάλη σημασία για εσάς, κάτι που ισχύει τόσο για τις φιλικές όσο και για τις ρομαντικές σχέσεις.

Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας του Άρη στον Ζυγό, θα υπάρχουν ακόμα προκλήσεις. Παρ’ όλα αυτά, θα σας επιτρέψει να σκεφτείτε πριν μιλήσετε και να γίνετε πιο σοφοί με τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τα όριά σας από εδώ και στο εξής.

Ως υδάτινο ζώδιο, η σύνοδος της Αφροδίτης και του Δία στον Καρκίνο στις 11 και 12 Αυγούστου θα αποτελέσει επίσης έναν ισχυρό και μεταμορφωτικό κύκλο που θα σας δώσει αρκετό θάρρος και αισιοδοξία για να διαχειριστείτε τις σχέσεις σας. Ο Δίας θα φέρει κατανόηση, και θα εκτιμήσετε πολύ τα μαθήματα που θα πάρετε κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, καθώς ο Κρόνος επανέρχεται στο ζώδιό σας τον Σεπτέμβριο.