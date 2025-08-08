Τα 5 ζώδια που θα δουν τις σχέσεις να βελτιώνονται σημαντικά έως τις 17 Αυγούστου – «Επιτέλους το σύμπαν φέρνει τύχη στην ερωτική ζωή σας»

Μέχρι τις 17 Αυγούστου 2025, πέντε ζώδια θα δουν τις σχέσεις τους να βελτιώνονται σημαντικά. Η σαφήνεια έρχεται μόνο ύστερα από περιόδους αβεβαιότητας, και αυτό ακριβώς έχετε ζήσει από την ημέρα που ο Ερμής μπήκε σε ανάδρομη κίνηση στον Λέοντα, στις 18 Ιουλίου. Όμως, καθώς ο πλανήτης της επικοινωνίας επιστρέφει σε ορθή φορά τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, επιτέλους ανοίγει ο δρόμος για ξεκάθαρες αποφάσεις και δράσεις.

Αυτό ενισχύεται από το υψηλό επίπεδο ενέργειας που υπάρχει, καθώς ο αστεροειδής Ceres (θεά Δήμητρα) γίνεται ανάδρομος στον Κριό, μαζί με την τυχερή σύνοδο της Αφροδίτης με τον Δία στον Καρκίνο, και τα δύο γεγονότα συμβαίνουν τη Δευτέρα 11 Αυγούστου.

Καθώς ο Ερμής γυρίζει σε ορθή πορεία φέρνοντας απαντήσεις, ο ανάδρομος Ceres σας επιτρέπει να ενσωματώσετε αυτήν τη σημαντική εξέλιξη και να δράσετε γνωρίζοντας πως η τύχη είναι με το μέρος σας. Αν και όλα αυτά είναι ευνοϊκά, είναι σημαντικό να προετοιμαστείτε για να ξεκινήσετε την εβδομάδα δυναμικά, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και επιλέγοντας να διαχειριστείτε ό,τι προκύψει.

Παρόλο που θα συνεχίζετε να επεξεργάζεστε τα αστρολογικά γεγονότα της Δευτέρας καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ίσως χρειαστεί να πάρετε μια απόφαση ή να δράσετε πιο νωρίς απ’ ό,τι νομίζετε. Την Παρασκευή 15 Αυγούστου, ο Ερμής, πλέον σε ορθή πορεία στον Λέοντα, θα ευθυγραμμιστεί καρμικά με τον Άρη στο Ζυγό, υποδεικνύοντας ότι θα παρουσιαστεί μια ευκαιρία στην ερωτική σας ζωή που έχει τη δυνατότητα για βαθύτερη σύνδεση και σχέση. Να είστε προσεκτικοί και να μην περιμένετε υπερβολικά ή να πιστεύετε ότι αυτή η ευκαιρία θα ξανάρθει.

Στη συνέχεια, θα αφήσετε πίσω το συναισθηματικό βάρος του παρελθόντος καθώς το τελευταίο τέταρτο της Σελήνης ανατέλλει στον Ταύρο το Σάββατο 16 Αυγούστου.

Αυτή είναι μια ευκαιρία να βρείτε ειρήνη και να αναγνωρίσετε ότι μόλις αποκτήσετε καθαρότητα, δεν υπάρχει λόγος να καθυστερείτε στο να προχωρήσετε για να κάνετε πραγματικότητα την μεγαλύτερη επιθυμία της καρδιάς σας.

Τα 5 ζώδια που θα δουν τις σχέσεις τους να βελτιώνονται σημαντικά έως τις 17 Αυγούστου

Υδροχόος

Ζυγός

Αιγόκερως

Σκορπιός

Κριός

Η ανακούφιση επιτέλους επιστρέφει στην ερωτική σας ζωή, αγαπητοί Υδροχόοι. Δεν έχετε καταφέρει να εμπιστευτείτε τις σκέψεις σας τις τελευταίες εβδομάδες, από τη στιγμή που ο Ερμής μπήκε σε ανάδρομη πορεία στον Λέοντα στις 18 Ιουλίου. Αυτό σας έκανε να νιώθετε αβέβαιοι αν η σχέση σας οδηγούνταν σε αδιέξοδο, αν πραγματικά σας έλειπε ο πρώην σύντροφός σας ή αν μπορούσατε να εμπιστευτείτε το νέο πρόσωπο στη ζωή σας.

Ανεξάρτητα από την προσωπική σας κατάσταση, το μυαλό σας είχε πάρει φωτιά. Δεν είχατε βρει καθαρότητα, και η ηρεμία είχε χαθεί επίσης. Παρόλα αυτά, μέσω αυτής της διαδικασίας, σας παρακινούσαν να συνεχίσετε να είστε παρόντες και να μην παίρνετε απαραίτητα μια απόφαση που θα μετανιώσετε αργότερα. Αν και υπήρξαν στιγμές απογοήτευσης, όλα αυτά επιτέλους φτάνουν στο τέλος τους, και η ανακούφιση δεν θα επιστρέψει μόνο στη σχέση σας, αλλά και στον ίδιο σας τον εαυτό.

Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Λέοντα τη Δευτέρα 11 Αυγούστου. Αυτό θα αλλάξει δραματικά την ενέργειά σας, αλλά θα πρέπει να δώσετε στον εαυτό σας χρόνο να επεξεργαστείτε όσα συνέβησαν. Ο σκοπός αυτής της ανάδρομης πορείας ήταν να θεραπευτείτε από το παρελθόν σας, να μάθετε να επικοινωνείτε αποτελεσματικά και να κατανοήσετε πώς η θεραπεία ή οι πληγές σας επηρεάζουν τις ρομαντικές σας επιλογές.

Καθώς ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία, επιτέλους θα ηρεμήσουν οι σκέψεις σας. Δεν θα νιώθετε ότι σας τραβούν σε αντίθετες κατευθύνσεις, και όσον αφορά τον πρώην σύντροφό σας, θα είστε σίγουροι ότι πρέπει να παραμείνει στο παρελθόν.

Ζυγός

Επιτρέψτε στον εαυτό σας να μεταμορφωθεί, αγαπητοί Ζυγοί. Είστε ένα από τα πιο αγαπητά ζώδια, και αυτό δεν είναι έκπληξη, καθώς είστε επίσης ένα από τα κυρίαρχα ζώδια της Αφροδίτης, του πλανήτη της αγάπης. Ωστόσο, πολύ συχνά προσφέρετε την αγάπη και τη συμπόνια στον σύντροφό σας, και όχι αρκετά στον εαυτό σας.

Ανθίζετε όταν έχετε την ικανότητα να αγαπάτε, αλλά στις ήσυχες στιγμές, συχνά αρχίζετε να αναρωτιέστε πότε θα αγαπηθείτε με τον ίδιο τρόπο. Ενώ εργάζεστε για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας και να ιεραρχήσετε τις ανάγκες σας, μια αλλαγή έχει ήδη αρχίσει να ριζώνει στη ζωή σας.

Σε αυτό θα βασιστείτε όταν ο αστεροειδής Ceres γίνει ανάδρομος στον Κριό τη Δευτέρα 11 Αυγούστου. Θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να αγαπάτε τον εαυτό σας με τον ίδιο τρόπο που πάντα ήσασταν εκεί για τον σύντροφό σας.

Η Ceres αντιπροσωπεύει θέματα αγάπης, φροντίδας, περιποίησης και συμπόνιας. Στον Κριό, σας έχει οδηγήσει να ενισχύσετε την παρουσία σας στη ζωή του συντρόφου σας και να αναλάβετε πραγματικά τον ρόλο ενός εξαιρετικού εραστή. Ωστόσο, μπορεί να υπήρξε έλλειψη ισορροπίας, γι’ αυτό και καθώς η Ceres γίνεται ανάδρομη τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, θα σας καθοδηγήσει σε μια διαδικασία μεταμόρφωσης.

Χρησιμοποιήστε αυτό το διάστημα για να αρχίσετε να αγαπάτε τον εαυτό σας όπως πάντα είχατε ανάγκη. Να είστε προσεκτικοί με την ενέργειά σας και αποφύγετε τυχόν συναισθηματικές εξαρτήσεις στη σχέση σας. Όταν η Ceres είναι ανάδρομη, σας καλεί σε έναν χώρο μεταμόρφωσης, επικεντρωμένο στο να ανακτήσετε την ενέργειά σας, να εστιάσετε στον εαυτό σας και να δείτε αν το άτομο στη ζωή σας μπορεί πραγματικά να σας φροντίσει όπως χρειάζεστε.

Αιγόκερως

Αγκαλιάστε την τύχη στην αγάπη, αγαπητοί Αιγόκεροι. Παρόλο που τείνετε να εστιάζετε περισσότερο στην επαγγελματική σας επιτυχία και στο να βγάλετε χρήματα, η ερωτική σας ζωή εξακολουθεί να είναι σημαντική για εσάς. Πρέπει να τιμήσετε αυτή την αλήθεια μέσα σας.

Μόνο και μόνο επειδή λέτε ότι είστε καλά μόνοι σας ή ζείτε μια γεμάτη ζωή, δεν σημαίνει πως τιμάτε την επιθυμία σας για σύνδεση. Ενώ η επαγγελματική σας ζωή έχει ήδη αρχίσει να παίρνει φωτιά με την είσοδο του Άρη στο Ζυγό στις 6 Αυγούστου, τώρα εισέρχεστε σε μια θεϊκή και τυχερή περίοδο στην ερωτική σας ζωή. Αλλάξτε τις προτεραιότητές σας και δημιουργήστε χώρο για τον ρομαντισμό, ξεκινώντας με το να είστε ειλικρινείς σχετικά με το τι πραγματικά επιθυμείτε.

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, η Αφροδίτη θα σχηματίσει σύνοδο με τον Δία στον Καρκίνο, φέρνοντας την πιο τυχερή μέρα στην αγάπη για ολόκληρο το έτος. Ο Δίας είναι ο πλανήτης της τύχης, της αφθονίας και των νέων ξεκινημάτων, ενώ η Αφροδίτη κυβερνά τις ερωτικές σας σχέσεις και επιδιώξεις. Όταν ενωθούν, θα σας ωθήσουν να βελτιώσετε θετικά την ερωτική σας ζωή.

Είτε αυτό σημαίνει να πείτε «ναι» σε ένα ραντεβού, είτε να αφιερώσετε ποιοτικό χρόνο στον σύντροφό σας, ό,τι κάνετε τώρα θα καθορίσει την πορεία του επόμενου χρόνου σας, καθώς ο Δίας συνεχίζει την πορεία του στον Καρκίνο έως τον Ιούνιο του 2026.

Δώστε στον εαυτό σας την άδεια να έχετε όλα όσα επιθυμείτε. Δεν αξίζετε μόνο μια επιτυχημένη καριέρα, αλλά και μια ανθούσα ερωτική ζωή. Μην αναβάλλετε όσα θέλετε για αύριο και αξιοποιήστε την τύχη που σας χαρίζει το σύμπαν για να κάνετε τη σχέση σας όλα όσα έχετε ονειρευτεί.

Σκορπιός

Αφήστε το παρελθόν σας πίσω, ώστε να μην καταστρέψει το μέλλον σας, αγαπητοί Σκορπιοί. Με τον Ουρανό να έχει πρόσφατα περάσει στους Διδύμους τον Ιούλιο, αρχίζει μία από τις πιο βαθιές περιόδους μεταμόρφωσης στη ζωή σας. Αυτή η ενέργεια μπορεί να σας βοηθήσει να απομακρύνετε κάθε στασιμότητα και να ανανεώσετε τη σχέση σας και την πορεία της ζωής σας. Όμως, για να αγκαλιάσετε πλήρως αυτή την ευκαιρία, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν ζείτε στο παρελθόν ούτε κουβαλάτε ψυχολογικά βάρη.

Ενώ βρίσκεστε σε διαδικασία επούλωσης, δεν έχετε ακόμη αφήσει τη ζωή σας να αντανακλά την ανάπτυξη που έχετε βιώσει. Δεν μπορείτε να θεραπευτείτε και να παραμείνετε εκεί που είστε, όπως δεν μπορείτε να αναπτυχθείτε και να βρεθείτε σε παρόμοια ερωτικά μοτίβα. Για να αγκαλιάσετε την περίοδο μεταμόρφωσης που τώρα σας αφορά, χρησιμοποιήστε την ενέργεια της Σελήνης στο τελευταίο τέταρτο στον Ταύρο, το Σάββατο 16 Αυγούστου, για να απελευθερώσετε επιτέλους το παρελθόν.

Το τελευταίο τέταρτο της Σελήνης είναι μια περίοδος ολοκλήρωσης και κλεισίματος κεφαλαίων, αλλά συχνά αφορά τη δική σας συναισθηματική διαδικασία και όχι εξωτερικά γεγονότα. Στον Ταύρο, αυτό σηματοδοτεί μια περίοδο συναισθηματικής αποκατάστασης και ολοκλήρωσης όσον αφορά το ερωτικό σας παρελθόν. Αν ακόμα κουβαλάτε πληγές, εμμονή με τον πρώην σας ή διατηρείτε μια τωρινή σχέση απλώς για λόγους άνεσης, ήρθε η ώρα να αρχίσετε να απελευθερώνεστε από αυτά τα βάρη.

Πρέπει να δημιουργήσετε χώρο στη ζωή σας για όσα πραγματικά θέλετε, και η απελευθέρωση του παρελθόντος είναι κρίσιμο μέρος αυτής της διαδικασίας. Αυτή θα ήταν μια εξαιρετική περίοδος για ένα τελετουργικό σελήνης γύρω από το κλείσιμο και την απελευθέρωση, ειδικά αν έχετε τη Σελήνη σας στον Ταύρο. Γράψτε τι θέλετε να αφήσετε πίσω και ετοιμαστείτε να δράσετε στη ζωή σας ώστε να μπορέσετε να καλωσορίσετε μια αλλαγή της μοίρας σας.

Κριός

Πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας, αγαπητοί Κριοί. Αν θέλετε να βελτιώσετε τη σχέση σας, να σταθεροποιηθείτε με ένα αγαπημένο πρόσωπο ή να καλέσετε το νέο άτομο που σας ενδιαφέρει για ραντεβού, πρέπει να είστε εσείς που θα αναλάβετε δράση. Κανονικά, ως το πρώτο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου, κυνηγάτε αυτό που θέλετε και αυτόν που θέλετε.

Ωστόσο, με τον Κρόνο, τον Ποσειδώνα και τον Χείρωνα να είναι όλοι ανάδρομοι στον Κριό, αμφιβάλλετε περισσότερο για τον εαυτό σας. Όλα αυτά είναι μέρος της διαδικασίας, αλλά δεν μπορούν να σας σταματήσουν από το να προχωρήσετε σε δράση· διαφορετικά, αυτή η στιγμή θα περάσει ανεκμετάλλευτη.

Προσπαθήστε να κάνετε θετικές σκέψεις και να ξεκαθαρίσετε τι είναι αυτό που πραγματικά θέλετε και γιατί. Δεν αρκεί απλά να λέτε ότι θέλετε να βελτιώσετε τη σχέση σας ή να ξαναγυρίσετε στον πρώην σας. Πρέπει να μπορείτε να εξηγήσετε γιατί το θέλετε και να αρχίσετε να σχεδιάζετε πώς θα προσεγγίσετε την κατάσταση. Όλα είναι πιθανά, αλλά εσείς είστε αυτοί που πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα.

Την Παρασκευή 15 Αυγούστου, ο Ερμής, πλέον σε ορθή φορά στον Λέοντα, θα ευθυγραμμιστεί με τον Άρη στον Ζυγό, φέρνοντας την ανάγκη για μια σημαντική συζήτηση ή δήλωση. Ο Ερμής ήταν ανάδρομος στον Λέοντα από τις 18 Ιουλίου και μόλις γύρισε σε ορθή πορεία στις 11 Αυγούστου, οπότε μπορεί να προσπαθείτε ακόμα να καταλάβετε τι ήθελε να σας διδάξει αυτή η περίοδος. Ωστόσο, ο Άρης στον Ζυγό σας βοηθά να εστιάσετε στη σχέση σας ώστε να πετύχετε την αληθινή ενέργεια της συνεργασίας που επιθυμείτε.

Σε αυτή την περίοδο, σας προτρέπουμε να αναλάβετε δράση. Κάντε εκείνη τη συζήτηση, πείτε σε κάποιον πώς νιώθετε, προτείνετε έναν τρόπο να βελτιώσετε τη σχέση σας χωρίς να αμφιβάλλετε ή να αποφεύγετε. Πιστέψτε στον εαυτό σας και στο γεγονός πως είναι δικαίωμά σας το να έχετε την αγάπη που πάντα σας άξιζε. Ποτέ δεν ξέρετε με βεβαιότητα μέχρι να ρωτήσετε, και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να ξεκινήσετε αυτή τη συζήτηση.