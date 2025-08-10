Η Aυγουστιάτικη Πανσέληνος φώτισε τον ουρανό – Μαγευτικές εικόνες

Η πιο εντυπωσιακή πανσέληνος του καλοκαιριού είναι ήδη ορατή στον ουρανό, χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα σε όσους κοιτούν… προς τα πάνω.

Η πανσέληνος της 9ης Αυγούστου 2025, γνωστή ως «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου», είναι το κύριο θέαμα απόψε, ειδικά σε περιοχές με ελάχιστη φωτορύπανση.

Για τους λάτρεις του σινεμά, πολλά θερινά σινεμά παρουσιάζουν αφιερώματα σε κλασικές ταινίες που συνδυάζουν την ομορφιά της πανσελήνου με την τέχνη του κινηματογράφου.

Το φως της, δημιουργεί μαγευτικές εικόνες, απόλυτα συνυφασμένες με το καλοκαίρι:

Πώς φαίνεται η Πανσέληνος από τον Ναό του Ποσειδώνα

Πανέμορφες εικόνες και από το Ναύπλιο

Μοναδική ομορφιάς είναι και οι εικόνες με την αυγουστιάτικη πανσέληνο και από το Ναύπλιο.