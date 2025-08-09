Καστοριά: Αρκουδάκι τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα – Παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ένα ακόμη περιστατικό σύγκρουσης αυτοκινήτου με αρκούδα σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (9/8) στην Επαρχιακή Οδό Δισπηλιού – Αμπελοκήπων, στην Καστοριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το τροχαίο ατύχημα συνέβη όταν το άτυχο ζώο επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, ενώ φαίνεται πως ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο έφυγε από το σημείο.

Στη συνέχεια διερχόμενοι οδηγοί ενημέρωσαν την αστυνομία, ισχυρή δύναμη της οποίας έσπευσε στο σημείο για την καταγραφή του συμβάντος και για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων. Παράλληλα, στο συμβάν κατέφθασε η ομάδα άμεσης επέμβασης και υπάλληλοι του Δασαρχείου Καστοριάς, οι οποίοι και ανέλαβαν την επιχείρηση περισυλλογής του τραυματισμένου ζώου.

Το μικρό θηλυκό αρκουδάκι ηλικίας περίπου 8 μηνών, εμφανώς ταλαιπωρημένο, παρελήφθη με προσοχή και μεταφέρθηκε για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Κτηνίατρος εξέτασε το ζώο, διαπιστώνοντας, ευτυχώς, ότι τα τραύματά του δεν ήταν απειλητικά για την ζωή του. Αφού έλαβε την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο. H νεαρή αρκούδα αναμένεται να επιστρέψει πολύ σύντομα στο φυσικό της περιβάλλον, μόλις αναρρώσει πλήρως.

