Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Βίντεο από την ηρωική νυχτερινή ρίψη από Canadair στο πύρινο μέτωπο – «Είναι κάτι που κόβει την ανάσα»

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την εξαιρετική προσπάθεια πιλότου της Πολεμικής Αεροπορίας, που πραγματοποίησε νυχτερινές ρίψεις νερού με αεροσκάφος Canadair πάνω από την φωτιά Κερατέα, το βράδυ της Παρασκευής 8 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι σπίτια, αυτοκίνητα και βλάστηση είχαν γίνει παρανάλωμα του πυρός την ώρα εκείνη, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεπικουρούμενες από εθελοντές να δίνουν τιτάνιο αγώνα για να οριοθετήσουν την πυρκαγιά.

Σημειώνεται ότι σε κάθε φωτιά, με τη δύση του ήλιου τα εναέρια μέσα σταματούν να επιχειρούν.

Για τον ηρωισμό των πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, μίλησε στην ΕΡΤ και ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

«Είναι κάτι που κόβει την ανάσα», είπε αρχικά. «Τα Canadair πετάνε μόνο από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση», ανέφερε και πρόσθεσε: «οι νυχτερινές ρίψεις νερού απαιτούν μεγάλη ικανότητα, αυξάνουν το ρίσκο, αλλά αυτές οι ρίψεις ήταν που περιόρισαν την κίνηση της φωτιάς το βράδυ».

Τόνισε επίσης, πως είναι άνθρωποι αυτοί έχουν τον σεβασμό μας και την ευγνωμοσύνη μας και κάποιες φορές παίρνουν υπερβολικά ρίσκα.