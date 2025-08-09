Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Σε 15.808 στρέμματα ανέρχεται η πληγείσα έκταση – Δείτε δορυφορική φωτογραφία

Την έκταση της φωτιάς που ξέσπασε την Παρασκευή στην Ανατολική Αττική αποτυπώνει δορυφορική λήψη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δορυφορική λήψη που ελήφθη σήμερα, 9/8/2025, και ώρα 12:19, η πληγείσα από την πυρκαγιά έκταση ανέρχεται σε 15.808 στρέμματα.

Στην εικόνα που μπορείτε να δείτε παρακάτω, παρατίθεται με κίτρινο χρώμα και η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στις 26/6/2025 στο Θυμάρι.

Σημειώνεται ότι σε 55 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την Ελλάδα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 43 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 12.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.