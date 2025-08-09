Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Σε 15.808 στρέμματα ανέρχεται η πληγείσα έκταση – Δείτε δορυφορική φωτογραφία

Enikos Newsroom

κοινωνία

φωτιά στην Κερατέα

Την έκταση της φωτιάς που ξέσπασε την Παρασκευή στην Ανατολική Αττική αποτυπώνει δορυφορική λήψη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δορυφορική λήψη που ελήφθη σήμερα, 9/8/2025, και ώρα 12:19, η πληγείσα από την πυρκαγιά έκταση ανέρχεται σε 15.808 στρέμματα.

Στην εικόνα που μπορείτε να δείτε παρακάτω, παρατίθεται με κίτρινο χρώμα και η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στις 26/6/2025 στο Θυμάρι.

φωτιά στην Κερατέα

Σημειώνεται ότι σε 55 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την Ελλάδα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 43 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 12.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
21:46 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Βίντεο από την ηρωική νυχτερινή ρίψη από Canadair στο πύρινο μέτωπο – «Είναι κάτι που κόβει την ανάσα»

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την εξαιρετική προσπάθεια πιλότου της Πο...
21:36 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

To σπαρακτικό «αντίο» της Λίλιαν Βιλδιρίδη στην Λένα Σαμαρά – «29 χρόνια μαζί, και τώρα;»

Η Λίλιαν Βιλδιρίδη, γενική γραμματέας του υπουργείου Υγείας, αποχαιρέτησε με μια συγκινητική α...
21:30 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Χαλκιδική: Έκλεβαν κινητήρες σκαφών, πάνω από μισό εκατ. ευρώ η λεία – 2 συλλήψεις – ΦΩΤΟ 

Την εξιχνίαση 69 κλοπών από σκάφη θαλάσσης, που έγιναν την τριετία 2023-2025 σε διάφορες περιο...
20:55 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Βόλος: Aθλήτρια συγχρονισμένης κολύμβησης έχασε τις αισθήσεις της – Ναυαγοσώστης βούτηξε στην πισίνα και την έσωσε – Βίντεο

Καθοριστική αποδείχθηκε η επέμβαση ενός ναυαγοσώστη στη διάσωση μίας αθλήτριας συγχρονισμένης ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια