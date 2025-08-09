Φωτιά στην Κερατέα: Συνελήφθησαν δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ – Αναζητείται ακόμη ένας 

Δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ συνελήφθησαν για την φωτιά στην Κερατέα, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραλείψεις στην συντήρηση του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητείται ακόμη ένα άτομο, διευθυντικό στέλεχος τοπικού παραρτήματος του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως έγινε γνωστό από το πρωί, απο ένα κομμένο καλώδιο κολώνας πιθανολογείται ότι ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στην Κερατέα. Σύμφωνα με ενδείξεις και πληροφορίες, από το κομμένο καλώδιο προήλθαν σπίθες, με αποτέλεσμα να «ενεργοποιηθεί» η πυρκαγιά που γρήγορα εξαπλώθηκε.

Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού για να συλλέξει στοιχεία και να διαπιστώσει αν από εκεί ξεκίνησαν όλα.