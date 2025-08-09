Φωτιά στην Κερατέα: Συνελήφθησαν δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ – Αναζητείται ακόμη ένας 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κερατέα φωτιά

Δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ συνελήφθησαν για την φωτιά στην Κερατέα, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραλείψεις στην συντήρηση του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητείται ακόμη ένα άτομο, διευθυντικό στέλεχος τοπικού παραρτήματος του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως έγινε γνωστό από το πρωί, απο ένα κομμένο καλώδιο κολώνας πιθανολογείται ότι ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στην Κερατέα. Σύμφωνα με ενδείξεις και πληροφορίες, από το κομμένο καλώδιο προήλθαν σπίθες, με αποτέλεσμα να «ενεργοποιηθεί» η πυρκαγιά που γρήγορα εξαπλώθηκε.

Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού για να συλλέξει στοιχεία και να διαπιστώσει αν από εκεί ξεκίνησαν όλα.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
20:09 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Σαμοθράκη – Καίει δασική έκταση, μήνυμα από το 112 

Φωτιά ξέσπασε στη Σαμοθράκη. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί  σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καρυ...
19:16 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Αγρίνιο: Άγριος ξυλοδαρμός 23χρονου στο κέντρο της πόλης – 3 συλλήψεις 

Στο νοσοκομείο, έπειτα από ξυλοδαρμό στο κέντρο του Αγρινίου, μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκε...
19:10 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Φωτιά στο Λασίθι – Επιχειρούν και 2 ελικόπτερα 

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 9 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανδριαν...
18:52 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Καιρός: «Επανέρχονται τα 40άρια» λέει ο Τσατραφύλλιας – Συνεχίζονται τα μελτέμια, πώς θα κάνουμε Δεκαπενταύγουστο

Για ένα νέο κύμα ζέστης που αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια