Φωτιά στην Κερατέα: «Έτρεχε» με ένα χιλιόμετρο ανά ώρα – Τι κατέγραψαν οι δορυφόροι

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Φωτιά στην Κερατέα- δορυφόροι

Η φωτιά στην Κερατέα «έτρεξε» κατ’ ελάχιστον 11 χιλιόμετρα μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου 12 ωρών. Αυτό αναφέρει ο πυρομετεωρολόγος, Θοδωρής Γιάνναρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος αναλύει τα θερμά σημεία που ανιχνεύθηκαν από τους δορυφόρους, με την ελάχιστη μέση ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η πυρκαγιά να προσεγγίζει το ένα χλμ./ώρα.

Αναλυτικά αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Αποτύπωση θερμών σημείων της πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας (08–09.08.20250

Θερμά σημεία ανιχνεύθηκαν αρχικά από το όργανο VIIRS του δορυφόρου ΝΟΑΑ-20 την 08.08.2025 και περίπου ώρα 14:00–14:30 τοπική (κουτάκια στην εικόνα).

Θερμά σημεία ανιχνεύθηκαν εκ νέου από το όργανο VIIRS του δορυφόρου SUOMI την 09.08.2025 και περίπου ώρα 02:00–02:30 τοπική (κουτάκια στην εικόνα), 12 ώρες μετά την πρώτη ανίχνευση.

Η απόσταση μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ανίχνευσης είναι περίπου 11 χιλιόμετρα. Αυτή είναι η απόσταση που κατ’ ελάχιστο “έτρεξε” η φωτιά μέσα σε χρόνο περίπου 12 ωρών.

Με απλά μαθηματικά (απόσταση που διήνυσε η φωτιά δια του χρόνου στον οποίο διήνυσε την απόσταση αυτή) προκύπτει ότι η ελάχιστη μέση ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η φωτιά προσεγγίζει το 1 χλμ/ώρα.

Είναι πιθανό ότι η φωτιά κινήθηκε και με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα καθώς τα θερμά σημεία που ανιχνεύθηκαν από τους παραπάνω δορυφόρους πολικής τροχιάς μας “λένε” μόνο πού ήταν η φωτιά όταν πέρασε ο δορυφόρος και όχι πότε έφτασε εκεί. Με άλλα λόγια, μπορεί τα θερμά σημεία να ανιχνεύθηκαν την 09.08.2025 στις 02:00, αλλά στην πραγματικότητα η φωτιά να είχε ήδη φτάσει εκεί νωρίτερα –στις 02:00 πέρασε ο δορυφόρος και τα “είδε”».

