Axios: Προετοιμάζεται συνάντηση υψηλόβαθμων Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων πριν από τη σύνοδο Τραμπ – Πούτιν – Τι ειπώθηκε στις συνομιλίες τους

Καθώς βαδίζουμε σε μια έντονη διαπραγματευτική περίοδο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, πριν από την πολυαναμενόμενη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, υψηλόβαθμοι Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πρόκειται να συναντηθούν στη Βρετανία, αναφέρει το Axios.

Τρεις πηγές με γνώση των σχεδίων ανέφεραν στον ιστότοπο ότι «ανώτατοι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες σκοπεύουν να συναντηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο στη Βρετανία».

Σύμφωνα με τις πηγές, σκοπός της συνάντησης είναι «να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε κοινές θέσεις πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση ανάμεσα στον Πρόεδρο Τραμπ και τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν».

Παράλληλα, υπάρχει ανησυχία μεταξύ της Ουκρανίας και αρκετών συμμάχων του ΝΑΤΟ, που θεωρούν πως ο Τραμπ ενδέχεται να αποδεχθεί τις προτάσεις του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου χωρίς να λάβει υπόψη τις δικές τους θέσεις.

Η ιδέα για αυτή την δια ζώσης συνάντηση στη Βρετανία προέκυψε έπειτα από τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή μεταξύ Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων – την τρίτη μέσα σε τρεις ημέρες.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Axios, η προτεινόμενη συνάντηση βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση, συμπεριλαμβανομένου του ποιος θα συμμετάσχει.

Η νέα δυναμική στις συνομιλίες ξεκίνησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μετά τη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Ουίτκοφ, με τον Πούτιν στη Μόσχα, μόλις δύο ημέρες πριν λήξει η προθεσμία που είχε θέσει ο Τραμπ για εκεχειρία ή κυρώσεις.

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει κυρώσεις σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και ανακοίνωσε αύξηση δασμών στην Ινδία, δεν ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας όπως όριζε το τελεσίγραφο που είχε δώσει.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες, ενημερώνοντάς τους για τη συνάντηση του Ουίτκοφ με τον Πούτιν.

Δύο πηγές ανέφεραν ότι «Ο Ουίτκοφ είπε στους συμμετέχοντες ότι ο Πούτιν συμφώνησε να τερματίσει τον πόλεμο εάν η Ουκρανία συμφωνήσει να παραχωρήσει τις περιοχές Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ, που οι ρωσικές δυνάμεις κατέχουν κυρίως από την εισβολή, καθώς και την Κριμαία».

Επιπλέον, σύμφωνα με τις πηγές, «κάποιοι από τους συμμετέχοντες στην κλήση απέκτησαν την εντύπωση ότι ο Πούτιν συμφώνησε να εγκαταλείψει τις διεκδικήσεις του σε δύο άλλες ουκρανικές περιοχές που η Ρωσία ελέγχει μερικώς: τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια. Αυτό θα αποτελούσε μια σημαντική παραχώρηση σε σχέση με τις προηγούμενες ρωσικές θέσεις».

Ωστόσο, την επόμενη ημέρα, σε νέα τηλεδιάσκεψη, ο Ουίτκοφ διευκρίνισε ότι «Ο Πούτιν συμφώνησε να “παγώσει” τις τρέχουσες ρωσικές θέσεις σε αυτές τις περιοχές», αφήνοντας ουσιαστικά σημαντικά τμήματα υπό ρωσική κατοχή, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή, οι συμμετέχοντες συζήτησαν την πιθανότητα δια ζώσης συνάντησης με σκοπό τον συντονισμό κοινής θέσης.

Ο αρχηγός του επιτελείου του Ζελένσκι, Αντρέι Γιέρμακ, έγραψε μετά τη συνομιλία: «Εστιάσαμε στο συντονισμό των θέσεων μας, με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης και δίκαιης ειρήνης για την Ουκρανία το συντομότερο δυνατό. Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε όσο το δυνατόν πιο παραγωγικά για να σώσουμε ζωές και να σταματήσουμε τις εχθροπραξίες».

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι παραμένουν μπερδεμένοι για τις λεπτομέρειες της ρωσικής πρότασης και για τη θέση των ΗΠΑ.

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος τόνισε στο Axios ότι «Ακόμα κι αν ο Ζελένσκι συμφωνούσε με τις απαιτήσεις του Πούτιν, θα έπρεπε να καλέσει δημοψήφισμα γιατί δεν μπορεί να παραχωρήσει έδαφος σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ουκρανίας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε την Παρασκευή πως μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα περιλάμβανε «κάποιες ανταλλαγές εδαφών προς όφελος και των δύο χωρών» και τόνισε ότι προσπαθεί να επαναφέρει στην Ουκρανία κάποια από τα εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Δήλωσε επίσης ότι ο Ζελένσκι «κάνει ρυθμίσεις που θα του επιτρέψουν “να υπογράψει κάτι” με τρόπο που να μην παραβιάζει το ουκρανικό δίκαιο».

Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να σχολιάσει σχετικά με τα σχέδια της συνάντησης των συμμάχων.