Ζελένσκι: Οι Ουκρανοί δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμά της σε ό,τι αφορά εδαφικά ζητήματα, προσθέτοντας ότι «οι Ουκρανοί ποτέ δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές».

Σχολιάζοντας την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματικές λύσεις που μπορούν να φέρουν ειρήνη.

Ωστόσο πρόσθεσε ότι οι όποιες λύσεις χωρίς το Κίεβο, θα είναι λύσεις κατά της ειρήνης.

