Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους, ξεκίνησαν οι ρίψεις νερού από τα εναέρια – «Οι συνθήκες ήταν ακραίες»

Νέος συναγερμός έχει σημάνει στην Ανατολική Αττική, καθώς αυτή την ώρα υπάρχει αναζωπύρωση της φωτιάς στο Χάρβαλο με αποτέλεσμα να ηχήσει πριν από λίγο ξανά μήνυμα από το 112 για εκκένωση προς Ανάβυσσο.

Ταυτόχρονα υπάρχει μία νέα εστία στον Άγιο Νικόλαο, περιοχή σε κοντινή απόσταση στο Μαύρο Λιθάρι. Οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς την Αθήνα. Πριν από λίγο ξεκίνησαν ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα επιχειρούν 5 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνολικά πάντως το πύρινο μέτωπο που εκτεινόταν χθες από την Κερατέα μέχρι την Ανάβυσσο, παρουσιάζει ύφεση.

Μάχη με τις φλόγες δίνουν από χθες το μεσημέρι, οπότε και ξέσπασε η μεγάλη πυρκαγιά στην Κερατέα και οι επίγειες δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή στο πεδίο επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 79 οχήματα και ομάδες πεζοπόρων.

Το πύρινο μέτωπο ολόκληρη τη νύχτα επεκτεινόταν προς την Ανάβυσσο με τους κατοίκους να βρίσκονται σε απόγνωση, ενώ πολλοί είδαν τις περιουσίες τους να παραδίδονται στις φλόγες, καθώς κάηκαν κατοικίες. Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι θυελλώδεις με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλώνεται ραγδαία.

Τσίγκας: «Έγινε αυτό που φοβόμασταν, οι συνθήκες ήταν ακραίες»

Ο πρόεδρος Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο ΕΡΤNews, δήλωσε ότι «αυτό που φοβόμασταν δυστυχώς έγινε. Οι συνθήκες ήταν ακραίες. Όλη την ήμερα χθες οι άνεμοι δεν κόπασαν όχι μόνο στην Αττική, αλλά σε όλη την Ελλάδα και δημιούργησαν συνθήκες εξάπλωσης πυρκαγιάς».

«Καθ’ ολη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας, επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος, πεζοπόρα τμήματα, μηχανήματα έργου τοπικής αυτοδιοίκησης και ενόπλων δυνάμεων και ελληνική αστυνομία και πάρα πολλοί εθελοντές. Όλη αυτή η μάχη και ο αγώνας συνεχίστηκε όλη τη διάρκεια της νύχτας για να μπορέσουμε περιορίσουμε τα μέτωπα της πυρκαγιάς», προσέθεσε ο ίδιος.

«Τα μέτωπα τα οποία καθ’ όλη τη διάρκεια του απογεύματος και της νύχτας που σβήνανε, δημιουργούνταν νέα μέτωπα σε απόσταση 100, 200 και 500 μέτρων από τη δυναμική και την ένταση των ανέμων. Δυσκόλεψαν και δυσκολεύουν ακόμη όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν. Ευελπιστούμε και με τη βοήθεια και των εναέριων μέσων η πυρκαγιά στο πλευρικό της κομμάτι και ανατολικά και δυτικά να περιοριστεί, αλλά και στο κυρίως μέτωπο να μην έχουμε άλλες καταστροφές σε περιουσίες», είπε ακόμα ο κ. Τσίγκας.

«Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί κατά τις πρωινές ώρες. Φαίνεται ότι θα κοπάσουν από το απόγευμα. Είναι κάτι που δυσκολεύει και τη διαδικασία της υδροληψίας, αλλά και τη διαδικασία της αεροπυρόσβεσης. Δυσκολεύει όλο τον μηχανισμό με τις πολλές νέες εστίες. Το κύριο χαρακτηριστικό ήταν ότι από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά δεν ήταν μία η εστία ενιαία αλλά έσπασε σε δύο και περισσότερες εστίες. Η κατεύθυνση της πυρκαγιάς από την περιοχή που ξεκίνησε ήταν νότια με βόρειους, βορειοανατολικούς ανέμους. Δημιούργησε ζημιές, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα σε όλο τον μηχανισμό που ήταν στο πεδίο από την πρώτη στιγμή. Ο άνεμος είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο σε όλη τη αυτή τη διαδικασία της δασοπυρόσβεσης διότι επιταχύνει την πυρκαγιά και δημιουργεί πάρα πολλές νέες εστίες», δήλωσε.

Μάλιστα αναφέρθηκε σε ένα χαρακτηριστικό που του μετέφεραν συνάδελφοι του που είχαν εικόνα από τα drones.

«Από το πρώτο λεπτό μέχρι το πέμπτο λεπτό και από το 10ο μέχρι το 15ο λεπτό αυτής της πυρκαγιάς ήταν εντελώς διαφορετικό και απορούσαν κάποιοι από εμάς αν πρόκειται για την ίδια πυρκαγιά. Η δυναμική που απέκτησε από την πρώτη στιγμή και η εικόνα που φαινόταν στην ανάπτυξη της πυρκαγιάς ήταν πάρα πολύ έντονη και το άνοιγμα αυτής της πυρκαγιάς ήταν τεράστιο από την πρώτη στιγμή. Στοιχεία μετεωρολογικά τα οποία ευνόησαν τη γρήγορη εξάπλωσή της».

«Τη μέρα τη χθεσινή δεν την είχαμε δει ξανά όχι αυτό το καλοκαίρι, αλλά και σε προηγούμενα καλοκαίρια. Ήταν τόσο ισχυροί άνεμοι που έπνεαν σε όλη την περιοχή, οι οποίοι το βασικό χαρακτηριστικό και η απορία η μεγάλη από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε ήταν ασταμάτητοι. Από την πρώτη ώρα που ξεκίνησαν δεν σταμάτησαν», προσέθεσε.

Ένας νεκρός και πάνω από 200 απεγκλωβισμοί

Ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός από πυροσβέστες σε σπίτι στο Τογάνι Κερατέας.

Ο ηλικιωμένος που απανθρακώθηκε από τη μεγάλη φωτιά στην Κερατέα, ήταν 76 ετών. Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, ο ηλικιωμένος ζούσε μόνος του και στο σπίτι του δεν είχε ούτε ρεύμα ούτε νερό περίπου από το 2007.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε επικοινωνία με συγγενικά του πρόσωπα και η κόρη του δεν γνώριζε ότι έμενε στην Κερατέα μόνος του.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ έχουν προχωρήσει σε περισσότερους από 200 απεγκλωβισμούς πολιτών, εκ των οποίων οι 35 από το γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική. η Ελληνική Αστυνομία έχει διαθέσει ισχυρές δυνάμεις για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης των κατοίκων και πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει 3 πλωτά μέσα, τα οποία βρίσκονται πλησίον της ακτογραμμής στην Παλαιά Φώκαια, ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης. Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς με 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσυκλέτες ‘Αμεσης Επέμβασης. Μέχρι αυτή τη στιγμή οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν επιχειρήσει στην εκκένωση γηροκομείου «Η ΑΡΓΩ», μεταφέροντας 7 ηλικιωμένους σε ξενοδοχείο στην Ανάβυσσο για ασφαλή προσωρινή φιλοξενία. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί διακομιδές για φιλοξενία και ιατρική παρακολούθηση: 9 ατόμων στο Νοσοκομείο «Παμμακάριστος», 1 ατόμου στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων και 1 ατόμου στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας».

Σημειώνεται ότι αλλεπάλληλα μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν από νωρίς το μεσημέρι σε πολίτες οικισμών της περιοχής όπου είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτούς.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά , Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα και Όλυμπος.

Ολονύχτια μάχη κατάσβεσης

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, την ώρα που σταματούσαν οι εναέριες επιχειρήσεις: «Eνισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά της Kερατέας Αττικής και επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 18 ομάδες πεζοπόρων, 77 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων, ενώ για το συντονισμό τους έχει διατεθεί το κινητό επιχειρησιακό κέντρο “Όλυμπος”. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 13 A/Φ και 15 E/Π εκ των οποίων τα δύο για συντονισμό τους. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής».