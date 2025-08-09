Wall Street Journal: Η πρόταση Πούτιν για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία – Οι σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις που ζητεί ως αντάλλαγμα

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπέβαλε στην κυβέρνηση Τραμπ μια ολοκληρωμένη πρόταση για εκεχειρία στην Ουκρανία.

Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει την παύση των εχθροπραξιών με αντάλλαγμα σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις, συγκεκριμένα τον έλεγχο της Ανατολικής Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, καθώς και των περιοχών της Κριμαίας, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας.

Η πρόταση μεταφέρθηκε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Ουίτκοφ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον Ρώσο Πρόεδρο στη Μόσχα.

Το σχέδιο του Πούτιν προβλέπει δύο φάσεις: η πρώτη απαιτεί την απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από την περιοχή του Ντονέτσκ, παγώνοντας ουσιαστικά το μέτωπο, ενώ η δεύτερη φάση προβλέπει ότι οι πρόεδροι Τραμπ και Πούτιν θα συμφωνήσουν σε ένα τελικό σχέδιο ειρήνης που θα διαπραγματευτεί αργότερα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για το σχέδιο εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις, αμφισβητώντας το κατά πόσο είναι εφικτό να υλοποιηθεί και υποπτευόμενοι ότι μπορεί να αποτελεί τακτική καθυστέρησης της εφαρμογής αυστηρότερων κυρώσεων από τον Πούτιν.

Ταυτόχρονα, εξέφρασαν ανησυχίες καθώς δεν είναι σαφές τα όρια των εδάφων που τελούν μερικώς υπό ρωσική κατοχή.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε την πιθανότητα ανταλλαγής εδαφών στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, δηλώνοντας ότι «Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στα εδάφη προς όφελος και των δύο πλευρών».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι θα συναντηθεί με τον Πούτιν στις 15 Αυγούστου, στην Αλάσκα, για συζητήσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει επίσημα την πρόταση Πούτιν, αν και αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι δεν είναι αντίθετοι στην ιδέα της πρότασης, ωστόσο μια συμφωνία εκεχειρίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε επόμενη κίνηση.

Ταυτόχρονα, η Ρωσία έχει θέσει μαξιμαλιστικές απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων η Ουκρανία να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ και να αποσύρει τις δυνάμεις της από τις αμφισβητούμενες περιοχές, κάτι που το Κίεβο θεωρεί ισοδύναμο με παραίτηση.