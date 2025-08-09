Αγρίνιο: Άγριος ξυλοδαρμός 23χρονου στο κέντρο της πόλης – 3 συλλήψεις 

Στο νοσοκομείο, έπειτα από ξυλοδαρμό στο κέντρο του Αγρινίου, μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής (8/8) ένας 23χρονος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το agrinionews, επι της πλατείας Ειρήνης (Στράτου) τις βραδινές ώρες υπήρξε συμπλοκή μεταξύ ατόμων, με αποτέλεσμα ο 23χρονος να διακομισθεί στο Νοσοκομείο Αγρινίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Φέρεται να δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα σε κεφάλι και αυχένα, ενώ διερχόμενοι επενέβησαν για να σταματήσει η συμπλοκή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είχε προηγηθεί και προ ημερών επεισόδιο με τα εμπλεκόμενα άτομα στην περιοχή του Ξηρομέρου.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, εντόπισαν άμεσα τους εμπλεκόμενους και προχώρησαν σε συλλήψεις για το περιστατικό.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν δύο 19χρονοι, ο ένας αλλοδαπός, και ένας 18χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.