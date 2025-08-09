Αγρίνιο: Άγριος ξυλοδαρμός 23χρονου στο κέντρο της πόλης – 3 συλλήψεις 

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Στο νοσοκομείο, έπειτα από ξυλοδαρμό στο κέντρο του Αγρινίου, μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής (8/8) ένας 23χρονος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το agrinionews, επι της πλατείας Ειρήνης (Στράτου) τις βραδινές ώρες υπήρξε συμπλοκή μεταξύ ατόμων, με αποτέλεσμα ο 23χρονος να διακομισθεί στο Νοσοκομείο Αγρινίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Φέρεται να δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα σε κεφάλι και αυχένα, ενώ διερχόμενοι επενέβησαν για να σταματήσει η συμπλοκή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είχε προηγηθεί και προ ημερών επεισόδιο με τα εμπλεκόμενα άτομα στην περιοχή του Ξηρομέρου.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, εντόπισαν άμεσα τους εμπλεκόμενους και προχώρησαν σε συλλήψεις για το περιστατικό.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν δύο 19χρονοι, ο ένας αλλοδαπός, και ένας 18χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
20:09 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Σαμοθράκη – Καίει δασική έκταση, μήνυμα από το 112 

Φωτιά ξέσπασε στη Σαμοθράκη. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί  σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καρυ...
19:37 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Κερατέα: Συνελήφθησαν δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ – Αναζητείται ακόμη ένας 

Δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ συνελήφθησαν για την φωτιά στην Κερατέα, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι τ...
19:10 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Φωτιά στο Λασίθι – Επιχειρούν και 2 ελικόπτερα 

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 9 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανδριαν...
18:52 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Καιρός: «Επανέρχονται τα 40άρια» λέει ο Τσατραφύλλιας – Συνεχίζονται τα μελτέμια, πώς θα κάνουμε Δεκαπενταύγουστο

Για ένα νέο κύμα ζέστης που αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια