Φιντάν: Καλεί τις μουσουλμανικές χώρες «να ενωθούν κατά του σχεδίου συνολικής κατάληψης της Γάζας από το Ισραήλ»

Οι μουσουλμανικές χώρες πρέπει να συνεργαστούν ομόφωνα για την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας κατά του σχεδίου του Ισραήλ, για την ανάληψη του αποκλειστικού ελέγχου της πόλης της Γάζας, δήλωσε σήμερα, ο Τούρκος υπουργός των Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, έπειτα από συνομιλίες που είχε στην Αίγυπτο.

Μιλώντας σε μία κοινή συνέντευξη Τύπου στο Ελ Αλαμέιν με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, ύστερα από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ο Φιντάν, δήλωσε επίσης, ότι ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) έχει συγκληθεί σε έκτακτη διάσκεψη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ